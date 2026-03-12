Vuelos en peligro en el fin de semana largo por un paro de una semana de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza de 7 días en los principales aeropuertos del país en reclamo por aumentos salariales impagos en la ANAC. La protesta afectará a miles de pasajeros en pleno fin de semana largo.

El fin de semana largo que se avecina podría convertirse en una pesadilla para miles de viajeros. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de siete días en todos los aeropuertos del país, en reclamo por la falta de pago de los aumentos salariales acordados para los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida, que se extenderá desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo inclusive, afectará las operaciones en dos franjas horarias diarias y promete generar demoras y cancelaciones en cadena.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue el encargado de anunciar la medida y de apuntar directamente contra el Gobierno nacional. «Hemos decidido realizar medidas de fuerza en más de 27 aeropuertos de todo el país, desde el 18 al 24 de marzo entre las 9 y las 12 hs, y entre las 17 y las 20 hs», detalló en un comunicado. Durante esos horarios, solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales. El resto de las operaciones quedarán sujetas a la capacidad de las empresas para reprogramar o cancelar.

El conflicto salarial que estalló en la ANAC

El origen del conflicto se remonta a principios de febrero, cuando las autoridades de la ANAC se reunieron con los representantes gremiales y acordaron pagar un aumento salarial para los trabajadores del sector. Sin embargo, según denunció ATE, ese compromiso no se cumplió. «El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC», afirmó Aguiar, visiblemente molesto.

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, profundizó las críticas y explicó el malestar de los trabajadores. «El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible», aseguró.

Las dos franjas de protesta

La medida de fuerza se desarrollará en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos períodos, la actividad en los aeropuertos se verá seriamente comprometida, ya que los trabajadores de la ANAC, que cumplen funciones clave en la operación de los vuelos, se plegarán al paro. Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

Cabezas advirtió que la protesta afectará vuelos comerciales en todo el país y exigió que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. «Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible», concluyó.

La responsabilidad del Gobierno

Aguiar fue aún más lejos en sus declaraciones y atribuyó la responsabilidad de cualquier cancelación o reprogramación de vuelos exclusivamente al Gobierno nacional. «Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza. Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado!», disparó.

El dirigente gremial cuestionó con dureza la actitud de las autoridades y puso el foco en la disparidad entre los salarios de los trabajadores y los privilegios de ciertos funcionarios. La frase «deslomados», en referencia a quienes ocupan cargos jerárquicos, resonó con fuerza en un contexto de ajuste y reclamos salariales.