Diputados: JxC quiere saber si Correo Argentino terceriza servicios

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Pedro Galimberti, presentaron un proyecto por el cual requieren al Gobierno Nacional que brinde información sobre el funcionamiento del Correo Argentino.

A juzgar del requerimiento se presume un posible conflicto de intereses si se confirma que el Correo Oficial de la República Argentina contrata a una empresa, Flecha Log SA (operadora comercial de OCA), que compite con Correo Argentino en el servicio de logística y transporte de productos (paquetería, cartas, valores, etc.).

Según fuentes periodísticas, el 8 de octubre pasado Flecha Log SA se hizo cargo de OCA, por intermedio de la Compañía Multimodal Logística (CML), una empresa que conformó el grupo patagónico Clear, allegado a Cristóbal López.

En este sentido, la presentación de Galimberti requiere que se “remitan todos los antecedentes y resultados si se hubiera practicado un informe de evaluación previa para determinar si se estaba ante un probable conflicto de intereses, y si al respecto se han realizado las respectivas consultas a la Oficina Anticorrupción y cuál ha sido la respuesta”.

También se solicita información sobre las empresas existentes en el mercado en condiciones de presentarse para prestar los servicios adjudicados y cuáles de ellas se han presentado a los llamados a concurso realizados desde Correo Argentino.

Según consta en la información reciente, publicada en www.correoargentino.com.ar, el 28 de marzo pasado, mediante el concurso 025LP01370, se adjudicó a Flecha Log SA, la logística y transporte. Lo mismo ocurre con el concurso 025LP01348 del 11 de abril, y el 025LP01378 del 19 de abril.

“Pretendemos conocer si en el mercado no existe otra u otras empresas que se presenten a los llamados a concursos de precios que no estén relacionadas en forma directa con la competencia en el mismo rubro. Y en el caso que así no fuere, si la empresa de Correos Oficial se ve beneficiada con esta adjudicación, que se nos explique de qué manera se realiza el control y seguimiento de los beneficios en la logística y transporte en relación a su competencia, que a su vez administra y comercializa en el mismo rubro y mercado”, explicó Galimberti en los fundamentos del proyecto.

El Correo Oficial de la República Argentina es una empresa pública constituida como Sociedad Anónima, cuyo único accionista es el Estado Nacional. Funciona en la órbita de la Secretaría de Innovación Pública y depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, según la información que aparece en su sitio oficial.

Acompañan el proyecto los diputados Miguel Bazze, Margarita Stolbizer, Pamela Verasay, Marcela Coli, Gabriela Lena, Jorge Rizzotti, Fernando Carbajal. Lidia Ascárate, Marcos Carasso, Gustavo Bohuid y Manuel Aguirre.