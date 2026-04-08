Donald Trump anunció: “Accedo a suspender los bombardeos por dos semanas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que accede a la propuesta de Pakistán de suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, cuando restaba poco más de una hora de que se cumpliera el ultimátum a Irán.

La propuesta también incluye a Israel, que se suma al alto el fuego, y se confirmó además que las negociaciones de paz se llevarán a cabo desde el próximo viernes en Islamabad, la capital pakistaní.

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó: “Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de diez puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

El mandatario estadounidense, en tanto, había amenazado esta mañana con que “toda la civilización (iraní) morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo a las 21 hora del este en Estados Unidos (22 de Argentina), en medio de la tensión internacional generada por este conflicto.

Y cuando se acercaba la hora señalada, miles de iraníes se habían desplegado como escudos humanos sobre los puentes y centrales eléctricas que Estados Unidos iba a atacar esta noche.

Por su parte, el Papa León XIV había expresado más temprano su preocupación por la amenaza del mandatario estadounidense y la calificó como «inaceptable», mientras que un grupo de legisladores demócratas pretendía aplicar la vigésimoquinta enmienda de la Constitución, que permite apartar al presidente de su cargo si el vice lo declara incapacitado y si se refrenda esa petición con los votos de los dos tercios del Congreso.

Sharif había declarado en X que los esfuerzos diplomáticos para la “solución pacífica” de la guerra con Irán están progresando “de manera constante, sólida y contundente, con el potencial de generar resultados sustanciales en un futuro próximo”, indicó la cadena CBS News.

El premier pakistaní etiquetó en la publicación a Trump, al vicepresidente estadounidense JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al enviado especial, Steve Witkoff y a los líderes iraníes.

Con información de la agencia Noticias Argentinas