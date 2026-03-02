El dólar cerró la primera jornada de marzo arriba de los $ 1.400 para la venta

El dólar cerró en el primer día hábil de marzo en el Banco Nación, arriba de los $1.410 para la venta.

Comenzó marzo y ya se fue la primera rueda del mes para el dólar oficial en el Banco Nación.

El dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, este lunes 2 de marzo de 2026.

¿Cómo quedaron cada una de las cotizaciones este lunes 2 de marzo?

COTIZACIONES

Dólar oficial

Compra $1.365/ Venta $1415.

Dólar blue:

Compra $1.400/ Venta $1.420.

Dólar MEP:

Compra $1.414,60/ Venta $1.420,60.

Dólar Contado con Liquidación (CCL):

Compra $1.460,40/ Venta $1.461,10.

Dólar tarjeta:

Venta $1.839,50.

Con información de la agencia Noticias Argentinas