El dólar cerró la primera jornada de marzo arriba de los $ 1.400 para la venta
Comenzó marzo y ya se fue la primera rueda del mes para el dólar oficial en el Banco Nación.
El dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, este lunes 2 de marzo de 2026.
¿Cómo quedaron cada una de las cotizaciones este lunes 2 de marzo?
COTIZACIONES
Dólar oficial
Compra $1.365/ Venta $1415.
Dólar blue:
Compra $1.400/ Venta $1.420.
Dólar MEP:
Compra $1.414,60/ Venta $1.420,60.
Dólar Contado con Liquidación (CCL):
Compra $1.460,40/ Venta $1.461,10.
Dólar tarjeta:
Venta $1.839,50.
Con información de la agencia Noticias Argentinas