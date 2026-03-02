Nahuel Gallo y los estudios médicos: «Necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente»

Nahuel Gallo con su familia y funcionarios del Gobierno de Milei.

El gendarme argentino Nahuel Gallo se sometió este lunes a diversos estudios médicos antes de ser trasladado a su casa. Su esposa habló sobre su salud.

El gendarme Nahuel Gallo se realizó este lunes estudios médicos en el Edificio Centinela de Retiro tras su regreso al país anoche en un vuelo de un avión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tras los chequeos médicos, el uniformado era trasladado a su casa donde se encuentran su esposa María Alexandra Gómez y su hijo Víctor.

Nahuel Galló volvió a la Argentina en un avión de la AFA de Chiqui Tapia.

Según trascendió, el estado de salud de Gallo es bueno a pesar de que estaba en una huelga de hambre en el lugar donde estuvo detenido en Venezuela pero atendían especialmente su salud psicológica.

Seguimiento médico

Tras los estudios médicos, el militar era trasladado a su vivienda pero con un seguimiento profesional sobre su salud en general física y mental.

“Necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente», dijo María Alejandra.

El Cabo Primero de la Gendarmería Nacional aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza anoche tras 448 días bajo detención en Venezuela por presunto espionaje.