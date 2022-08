El empresario Daniel Machado se asoció al grupo Alpha Media en la conducción de LT3 Rosario

Noticia bomba en los medios periodísticos nacionales: el Doctor Daniel Machado es el nuevo socio en la conducción de la emisora LT3 en la ciudad de Rosario del poderoso grupo Alpha Media.

De esta manera, el grupo multimedio cuyo director es Marcelo Figoli, holding de medios de comunicación especializado en generar, producir y distribuir contenido periodístico y de entretenimiento con alcance a todo el país, 24 horas dedicadas al servicio de la información contará con una estratégica alianza en el segundo distrito más importante del territorio argentino.

El Grupo Alpha Media, todos los días llega a millones de personas, a través de Radio Rivadavia AM 630, FM Rock & Pop 95.9, Metro 95.1, La Uno 103.1 FM, AM 990, Blue 100.7, AM 550 y más de 100 repetidoras en todo el país. Además, cuenta con la única agencia de noticias privada nacional (NA – Noticias Argentinas).