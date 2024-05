El Gobierno garantizará la seguridad de los senadores que voten la Ley de Bases

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el Gobierno va a “garantizar la seguridad de cada uno de los senadores” que voten el proyecto de Ley de Bases ante amenzas de escrache.

Aadorni rechazó esta mañana las amenazas de escrache a legisladores en el marco del debate de la Ley Bases que comenzará esta tarde en el Senado así como las “manifestaciones con tinte mafioso” de cara al paro convocado para el próximo jueves por los sindicatos.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni señaló que “si los responsables de la decadencia que estamos viviendo en la Argentina están nerviosos, eso indica que hay cosas que estamos haciendo bien”, y aseguró: “No vamos a ceder ante la extorsión”.

Escraches

“Hoy se comienza a debatir la Ley Bases en el Senado y, ante algunas amenazas de escrache a legisladores por parte de sindicalistas aeronáuticos, rechazamos cualquier tipo de incitación a la violencia. El Gobierno va a garantizar la seguridad de cada uno de los senadores que se acerquen a debatir el proyecto”, dijo Adorni.

“Esto se suma a otras manifestaciones con un tinte mafioso, como la referencia al paro general que va a ocurrir el jueves definiéndolo como un mensaje hacia nosotros”, se quejó ante la manifestación de los trabajadores.

«El Paro no tiene otra motivación que no sea estrictamente política en virtud de que no hay razones para que se lleve a cabo, y más cuando escuchás las definiciones de los propios organizadores», añadió.

«Los reclamos y las expresiones en contra de lo que hacemos son válidas y nos parecen genuinas para quienes quieran hacerlas por motu propio, pero no vamos a permitir la extorsión. Para eso siguen teniendo la línea 134 para denunciar aprietes y amenazas«, finalizó.