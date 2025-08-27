El gobierno no logra calmar a los mercados y el riesgo país ya llega a los 850 puntos

El riesgo país de Argentina subió este miércoles 21 unidades y se ubica ahora en los 850 puntos debido a la desconfianza en la gestión económica de Milei, las elecciones y el caso Andis.

La suba en el Riesgo País ocurre tras una nueva caída del pecio de los bonos de la deuda soberana, dado que los inversores toman distancia de los activos argentinos ante la incertidumbre electoral, los problemas financieros y los últimos escándalos vinculados a posibles actos de corrupción.

El salto se conoce en un día clave porque el Tesoro Nacional debe salir a captar cerca de $ 8 billones para refinanciar vencimientos de la deuda en pesos.

La baja del riesgo país es fundamental para que el país vuelva a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar los abultados vencimientos en dólares que se producirán desde 2026.

Con información de agencia NA