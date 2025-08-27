Tía Maruca: 1 semana de licencia obligatoria a 300 empleados y temor entre los trabajadores

La fábrica de galletitas en San Juan Dilexis que produce las Tía Maruca detuvo su producción desde el 25 de agosto por tareas de mantenimiento. Hay preocupación entre los trabajadores tras los atrasos salariales.

La incertidumbre volvió a golpear a los casi 300 trabajadores de Tía Maruca, la marca de galletitas que produce la empresa Dilexis en su planta del departamento sanjuanino de Albardón. La compañía comunicó la detención total de la producción por una semana y otorgó siete días de licencia obligatoria al personal, medida que rige desde el pasado 25 de agosto.

Según informó el área de Recursos Humanos, la decisión responde a tareas de montaje y mantenimiento con el objetivo de mejorar la productividad de la planta. “Nos aseguramos de contar con stock suficiente y se aprovechó para dar vacaciones al personal”, aclararon desde la empresa, que remarcó que la parada “no está vinculada al consumo ni a la situación económica”.

Pese a la explicación oficial, la medida despertó inquietud entre los empleados, que ya habían atravesado semanas de tensión en mayo por demoras en el pago de sueldos. En aquel momento, el CEO de Dilexis, Pablo Tamburo, admitió atrasos “de algunos días” pero negó deudas acumuladas y descartó cualquier posibilidad de cierre o venta de la planta.

Ahora, con la producción interrumpida y la licencia obligatoria, resurgen los temores a un deterioro en la situación laboral. El portal sanjuanino Huarpe señaló que la empresa evalúa alternativas para enfrentar la crisis y reorganizar el esquema de trabajo con el fin de sostener la producción y evitar medidas más drásticas.

La planta de Albardón, que funciona bajo un esquema de tres turnos diarios, es considerada uno de los polos industriales más importantes de la provincia. Además de los empleos directos, sostiene un entramado de proveedores que dependen de la regularidad de su actividad.

Con la parada técnica, la producción se interrumpirá por completo durante siete días, aunque la empresa insistió en que no existen riesgos de cierres ni despidos masivos. Sin embargo, reconoció que el contexto económico obliga a revisar gastos y replantear turnos.