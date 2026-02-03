El IUDPT lanza una nueva Licenciatura en Bioinformática con reconocimiento oficial

Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT)

El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) iniciará en el ciclo lectivo próximo a iniciarse el dictado de la Licenciatura en Bioinformática.

La licenciatura obtuvo reconocimiento oficial de la Subsecretaría de Políticas Públicas de la Nación en dictamen del 11 de diciembre pasado.

“La Licenciatura en Bioinformática surge como respuesta a las demandas crecientes de un mundo en el que la biología y la tecnología convergen para revolucionar campos como la medicina personalizada, la agroindustria y la biotecnología. En un contexto de avances acelerados en genómica, inteligencia artificial y ciencia de datos, esta carrera forma profesionales capaces de integrar conocimientos multidisciplinarios para analizar, modelar e interpretar información biológica compleja”, asegura Adrián Turjanski, asesor científico-académico del IUDPT.

La carrera

El plan de estudios de la carrera, de validez nacional, tiene una carga horaria de 2.432 horas y se desarrolla en cuatro años. El eje de la práctica se aborda de forma transversal en 37 espacios curriculares, incluyendo en ellos el trabajo de los estudiantes sobre el planteamiento, análisis y resolución de problemas en casos reales o simulados.

“El programa combina fundamentos sólidos en biología molecular, estadística y computación con herramientas avanzadas de machine learning y desarrollo de software. El plan de estudios se distingue por su enfoque práctico e innovador. Los estudiantes aplican metodologías bioinformáticas a problemas reales desde los primeros años. Mediante laboratorios especializados y proyectos integradores, desarrollan habilidades para diseñar pipelines de análisis genómico, implementar modelos predictivos en medicina traslacional y optimizar procesos biotecnológicos mediante técnicas computacionales”, continúa Turjanski.

En línea con la trayectoria del IUDPT, la carrera se articula con las necesidades del sector productivo y científico. Busca formar profesionales que puedan desempeñarse tanto en investigación académica como en la industria farmacéutica, agrotecnológica o de desarrollo biomédico. Se propone que los egresados estén capacitados para liderar equipos interdisciplinarios, gestionar grandes volúmenes de datos ómicos y crear herramientas bioinformáticas adaptadas a contextos específicos, desde el diagnóstico molecular hasta el mejoramiento de cultivos.

Componente ético

“Esta formación se complementa con un fuerte componente ético, que aborda la privacidad de datos genómicos, la regulación en biotecnología y el impacto social de las soluciones tecnológicas en salud y ambiente”, completa el especialista.

La sede del IUDPT -creado por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico y autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 107/21-, consta de un edificio de 2.130 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, que se ubica en Sánchez de Loria 2364, en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, ciudad de Buenos Aires.

Allí dispone de aulas destinadas al dictado de clases en modalidad presencial para más de 200 alumnos. Además, cuenta con aulas híbridas, a fin de llevar adelante cursos en forma remota y sincrónica. Ofrece también los servicios de biblioteca y de laboratorios de última generación, provistos de todos los elementos imprescindibles para los trabajos prácticos de los estudiantes.

De esta manera, la Licenciatura en Bioinformática se sumará a partir del próximo ciclo lectivo a otras dos carreras de grado: Bioingeniería y Licenciatura en Biotecnología. El IUDPT también dicta tres carreras de posgrado: las Maestrías en Bioeconomía y en Microbiología Ambiental, y la Especialización en Bioinformática. La oferta académica se completa con cuatro carreras de pregrado: Analista Universitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y las Tecnicaturas Universitarias en Bioingeniería, en Biotecnología y en Bionegocios. En todos los casos, cuentan con reconocimiento oficial y validez nacional.