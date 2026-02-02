Luis Caputo pronosticó que el dólar podría estar en los 1.300 pesos

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este lunes el dólar en la actualidad podría estar a “1.300 pesos” frente a los 1.470 pesos en los que cerró este lunes si no estuviera interviniendo el Banco Central.

“Si no hubiera estado el Banco Central, hoy el dólar probablemente rondaría los $ 1.300”, afirmó el ministro sostuvo el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, al remarcar que la intervención oficial está conteniendo una mayor apreciación de la moneda local.

En ese aspecto, destacó que el Banco Central compró casi 1.200 millones de dólares “con un dólar encima a la baja”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas