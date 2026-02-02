El paro en aeropuertos podría ser el 9 de febrero: ATE exigió que «liquiden el aumento» salarial

El gremio ATE postergó el paro de este lunes 2 de febrero tras la garantía de ANAC de pagar los haberes pero exigió los aumentos y reprogramó la medida de fuerza para el lunes 9 si no hay respuestas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pospuso por cinco días hábiles el paro en los aeropuertos anunciado para este lunes 2 de febrero, luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizara la liquidación de los salarios durante esta semana. El sindicato mantiene el reclamo por el pago del aumento acordado y advirtió que, de no verificarse avances, la medida de fuerza se llevará a cabo el lunes 9 de febrero.

“Las autoridades saben que no alcanza sólo con pagar los salarios, se tiene que liquidar el aumento acordado. Esta semana tienen que verificarse avances. Son los funcionarios del Gobierno quienes con su incumplimiento generaron un conflicto innecesario”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Aguiar agregó: “La sociedad tiene que saber que si se interrumpen las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno”. Además, enfatizó: “Los trabajadores nos negamos a ser manoseados, y más aún a que se metan con la integralidad de nuestros salarios. Esperamos que se recapacite y se abra un ámbito de diálogo”.

El gremio notificará formalmente la medida de fuerza con el preaviso de cinco días hábiles requerido por la esencialidad de los servicios.

ATE vs. ANAC por aumento salarial

El conflicto surgió tras la decisión de ANAC de revertir el aumento salarial acordado con ATE, reliquidar los haberes e incumplir el pago de salarios en tiempo y forma. El sindicato exige el abono completo de los ingresos incluyendo el incremento estipulado.

De persistir el incumplimiento, la huelga afectaría a trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos y otros en más de 27 aeropuertos, impactando todos los vuelos salvo los de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.

Con información de agencia MundoGremial