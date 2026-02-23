El peronismo se deshilacha en el Senado y Milei festeja

El Senado en el debate de la reforma laboral (Foto: Prensa HSN)

Los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejarían el interbloque del peronismo-kirchnerismo en el Senado.

Los tres legisladores de gobernadores que se aliaron con Javier Milei dejarían la banada que lidera José Mayans (Formosa) por diferencias internas no solo en su conducción, sino también contra la agenda impuesta por la expresidenta Cristina Kirchner.

Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal (CF) junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja). Estos últimos permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años.

Las intervenciones de Cristina Kirchner

las cuestiones de fondo vienen, en parte, por los intereses que pregona cada uno, y diferencias con La Cámpora. Cristina Kirchner, como presidente del PJ Nacional, lanzó una serie de intervenciones en las representaciones provinciales, entre ellas, Jujuy, donde Moisés mantiene una fuerte disputa con la organización que responde a Máximo Kirchner.

Estos tres representantes provinciales tienen como terminales a los gobernadores del Norte alineados con el presidente Javier Milei: Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. Los tres son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó la Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos.

Con información de agencia NA