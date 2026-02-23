Facu Martínez, la voz de la música tropical de Rosario llega a Buenos Aires.

Tras un año lleno de éxitos, el artista santafesino Facu Martínez inicia el 2026 con proyectos prometedores, canciones nuevas y una apuesta firme dentro de la cumbia rosarina.

Facu Martínez se encuentra en un gran presente artístico. En el convocante Festival Faro de Rosario compartió escenario junto a Nuestro Romance para interpretar un mix romántico con clásicos inolvidables como “Por amarte así” y “Un siglo sin ti”. Un homenaje para todos los que han amado intensamente, han sufrido, han esperado y, aun así, creen que siempre vale la pena intentarlo una vez más.

Arranque explosivo

Este año se proyecta cargado de música y nuevos desafíos para el cantante, destacándose en la música tropical con una propuesta que combina romance, ritmo popular y una impronta distintiva.

El artista rosarino encendió el escenario del Festival Faro con un show que maravilló al público con su energía única. Sus participaciones siempre dan qué hablar por su gran talento y convocatoria como en el Carnaval de Mugueta y en el Carnaval de Arroyo Seco, dos fechas a puro ritmo y color.

Lo que se viene

A lo largo del año se presentará en diversos escenarios como el de la Latin Jam en Palermo en febrero, además de un show en el Club Atlético Unión de Arroyo Seco ese mismo mes, y presentaciones en Pellegrini Concert y Jaguar Haüs (Rosario) en marzo.

Esta nueva etapa para la voz romántica de la cumbia rosarina se consagrará con el lanzamiento de canciones inéditas para disfrutar a través de todas sus plataformas y la promesa de un disco inminente.

Un recorrido con pasión

Sus oyentes ya pudieron conocer un poco más de él con su último tema musical “Corazón de cemento”, en el que profundiza en su costado más íntimo. El romanticismo sigue siendo su sello personal y uno de los rasgos que más lo identifican dentro del género.

El rosarino continúa afianzando su presencia en eventos de gran convocatoria. Formó parte del Cumbión del Paraná en dos oportunidades, uno de los encuentros más populares del género. Además, su reciente presentación en el Festival Rivera volvió a poner en evidencia su talento y carisma con un show a puro ritmo a orillas del Paraná.

Durante el último tiempo, Facu dejó su marca con reversiones de clásicos, llevándolos a una nueva dimensión. Esas producciones, realizadas junto a músicos y productores de su ciudad, impulsaron su visibilidad y enriquecieron su recorrido. Las colaboraciones también ocupan un lugar importante, aportando nuevos sonidos y reforzando su presencia en la cumbia santafesina. Su anterior single “Vuelve” es un feat con Chanchi, en el que combinaron la nostalgia de las baladas con el ritmo popular.

Del sueño a la realidad

Desde niño Facu tuvo la certeza de que cantar era su destino. Hoy transita su vida cumpliendo ese sueño y cruzando fronteras con su voz. Su participación en el certamen Canta Conmigo Ahora conducido por Marcelo Tinelli marcó un antes y un después en su carrera, llegando a la final y conquistando tanto a los jurados como al público. La voz, el talento y el carisma que transmitió en cada presentación le abrieron nuevas puertas en la pantalla al convertirse en uno de los 100 jurados del mismo programa televisado por Canal Trece.

Miércoles 25 de febrero | Latin Jam #Palermo

Sábado 28 de febrero | Club Atlético Unión #ArroyoSeco

Sábado 7 de marzo | Pellegrini Concert #Rosario

Sábado 14 de marzo | Jaguar Haüs #Rosario