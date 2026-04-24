El PJ bonaerense cruzó al Gobierno nacional y convocó a una marcha para el 30 de abril.

El Consejo del Partido Justicialista bonaerense cuestionó al Gobierno nacional al denunciar un “plan de asfixia” contra la provincia y convocó a una movilización el 30 de abril en Plaza de Mayo, según un comunicado.

Desde el PJ provincial señalaron que el modelo impulsado por la administración nacional “rompe los lazos de solidaridad” y afecta a los bonaerenses, al tiempo que respaldaron el reclamo del Gobierno de la provincia frente a decisiones que calificaron como “crueles” y perjudiciales para el 38% de la población.

El documento sostuvo que no se trata de una discusión técnica, sino de “una decisión política deliberada” orientada a perjudicar al principal motor productivo del país, y denunció recortes en áreas sensibles como la seguridad social, la educación, la salud y el transporte.

En ese sentido, criticaron la eliminación del FONID, la interrupción del Plan Remediar y la quita de subsidios, además de la paralización de la obra pública y la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles.

Asimismo, el PJ bonaerense remarcó la “injusticia” en la distribución de recursos, al indicar que la provincia aporta el 40% de los ingresos nacionales pero recibe menos del 7%, en un contexto de deterioro social con caída del poder adquisitivo y aumento de la demanda alimentaria.

El comunicado también denunció un escenario de persecución política y expresó el repudio a la condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, además de reclamar por la situación de Julio De Vido.

Finalmente, el espacio reafirmó su compromiso con la construcción de una alternativa política y convocó a la militancia y a distintos sectores a participar de la marcha del 30 de abril en defensa del trabajo y la producción nacional.

Con información de la agencia Noticias Argentinas