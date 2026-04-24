La Justicia archivó una de las causas contra Adorni y Milei festejó en redes

El juez federal Daniel Rafecas determinó este viernes archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos.

Un expediente que se originó tras la denuncia por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos en el marco del evento “Argentina Week”. El Gobierno se mostró aliviado y festejó en redes sociales

La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano. La denuncia apuntó a presunto uso indebido de recursos públicos, precisamente por el traslado de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial en marzo pasado.

Según determinó el magistrado Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscalía, el viaje no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad.

Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.

Adorni celebró en redes sociales el archivo de la causa que investigaba el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

Javier Milei también se hizo eco de la noticia: expresó en X que “esto se empieza a poner lindo”.

El día anterior, la fiscal federal Alejandra Mangano había solicitado al juez Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

Según surgió de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.

Asimismo, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Julieta Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.

El dictamen de la fiscal también había señalado que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados, dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas