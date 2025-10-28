El Pueblo «entendió» el mensaje…

El partido del gobierno de Javier Milei obtuvo una gran VICTORIA en las elecciones legislativas de medio término que se realizaron recientemente.

Esto le permitirá (tanto en Diputados como en Senadores) tener más fuerza política para impulsar los cambios que necesita el país (reforma tributaria, laboral y Judicial) pero deberá acordar con los Gobernadores y sus representantes para llevar adelante las reformas que deberán tener carácter de Estado, para que ningún otro gobierno pueda modificarlas si cambia el color político.

Argentina necesita tener entre 5 a 8 ejes (Políticas de Estado), que queden firmes más allá del gobierno que esté en ese momento.

Los países «serios» del mundo las tienen y permite que la alternancia política no sea una «hecatombe» económica para la sociedad.

Esta costumbre de Argentina de ir de una punta a la otra del péndulo político (del Populismo al liberalismo y nuevamente al populismo extremo) ha perjudicado al tejido social de una manera que hizo que todos los «estándares de vida» que tenía el país (cultural, educativo, económico y social) hizo que descendiera a niveles realmente inesperados, sobretodo por la potencialidad que tiene Argentina en todos los órdenes y ésto es lo que pretende el Gobierno de Javier Milei volver a recuperar.

A ver, hagamos un poquito de Historia.

Argentina ha sido tradicionalmente de centro derecha, es así, un país industrial, agroalimentario, preocupado por la Educación gratuita, las buenas costumbres, con asimetrías muy notorias (depende la Provincia de que se trate) pero en general, con posibilidades de desarrollo por su extensión territorial e industrial…

Un día, desde el Gobierno Nacional de un gobierno denominado «nacional y popular» cerraron las fronteras, cayó la producción, se paró la industrialización, no hubo más flujo de nuevas incorporaciones laborales, subió de forma alarmante el trabajo informal (más del 50%) datos oficiales, se jubilaron más de 4 millones de personas sin aportes y las instituciones empezaron a hacer «agua» por todos lados…

Para un país con potencialidad y en vías de desarrollo, éstas medidas fueron terminales y los jóvenes que se quedaron a pelear por un futuro mejor decidieron darle el apoyo a un outsider de la política que llegaba sin equipo, sin estructura partidaria y sin experiencia política, pero con la firme convicción de volver a poner a Argentina en el mapa productivo y me parece que lo más importante es que cumplió su palabra (lo que dijo, lo hizo) cuando hacía muchos años que sabíamos que la mentira política era la moneda corriente.

En estas elecciones legislativas se jugaba mucho más que una simple banca en el Congreso Nacional, era la reafirmación o no de éste nuevo camino que se eligió para los próximos años y nuevamente desde la juventud (apoyada por un gran número de adultos), que no están de acuerdo con los modos del Presidente pero sí con el camino elegido, decidió volver a confiar que es posible salir del «fondo del mar», que se está en el camino correcto y que sin dudas, el país necesita reformas estructurales de funcionamiento (laborales y sociales) que este gobierno está dispuesto a tomar.

Recién salimos 10 cm del fondo del mar pero todavía (muchos lo saben) que no salimos a la superficie, que todavía estamos hundidos y muchos con posibilidad de ahogarse, entonces se hizo la pregunta ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a «confiar» o caemos nuevamente en aquellos que nos hundieron?

Y finalmente, el Pueblo «entendió» el mensaje, no se podía volver para «atrás» había que seguir en este proceso de intentar salir a flote… Y es lo que pasó (así lo entiendo) en éstas elecciones.

El 2027 está a la «vuelta de la esquina» (donde la elección será más importante aún) donde se reelegirá nuevamente Presidente, Gobernadores, Intendentes, éste modelo u otro, pero seguramente se sacarán conclusiones de lo que pase en estos dos años (que le quedan de mandato a la LLA) para saber si se lograron objetivos importantes para la sociedad que espera expectante estar mejor y respirar nuevamente aire fresco; hoy muchos sectores están con el agua al cuello ¿Podrá este gobierno (en conjunto con acuerdos de las Pcias) sacar a Argentina adelante?

Lo veremos…

Para volver a elegir falta tiempo, pero el trabajo es HOY y los resultados se verán mañana…

Quien no entienda la situación que se vive, quedará en el pasado, Argentina está en lo que yo denomino la «i griega de la vida» (Y) el momento en dónde decidís que camino querés tomar… Mirás hacia la izquierda, mirás hacia la derecha y estás parado ahí pensando: «Quiero estar mejor, ¿para dónde voy? ¿qué hago, qué rumbo tomo?», en el 2027 después de lo que pasemos, deberemos tomar esa decisión…

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)