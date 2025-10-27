Mayra Mendoza contra la jugada del PJ: “En Santiago del Estero, con una sola elección, era posible”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, volvió a agitar este lunes la interna del peronismo al advertir que en la provincia de Santiago del Estero fue “posible” ganar con una “sola elección”, con lo que cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haber desdoblado los comicios de ese distrito en septiembre último.

“En Santiago del Estero, 70 por ciento. Con una sola elección era posible”, expresó Mendoza a través de su cuenta de Instagram, donde se hizo eco de la victoria de ayer del candidato oficialista Elías Suárez, del espacio del mandatario Gerardo Zamora, en los comicios para gobernador de esa provincia.

Mendoza criticó de esa forma la estrategia que había puesto en marcha Kicillof de desdoblar los comicios en la provincia de Buenos Aires, aún en contra de los deseos del kirchnerismo, que pujaba por las elecciones concurrentes.

En las elecciones de septiembre para legisladores provinciales, el peronismo se había impuesto cómodamente por 14 puntos ante La Libertad Avanza (LLA), mientras en los comicios nacionales del domingo Fuerza Patria resultó derrotada por los libertarios por poco más de un punto: 40,91 por ciento ante 41,45 por ciento de la lista encabezada por Diego Santilli.

Mendoza se había expresado en sentido similar el domingo último al advertir desde sus redes sociales que “el conurbano va a salvar a La Patria y Cristina Kirchner tenía razón (no importa cuándo leas esto)”.

En la misma línea se había pronunciado la diputada de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano, quien señaló que la ex mandataria “siempre tiene razón”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas