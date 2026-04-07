El Servicio Meteorológico alertó por un ciclogénesis en Buenos Aires con fuertes vientos y ráfagas.

La formación de un ciclón extra tropical —un proceso conocido como ciclogénesis— comenzará a hacerse sentir en las próximas horas en la zona este de la provincia de Buenos Aires y también en Entre Ríos, con un marcado incremento del viento que ya genera preocupación.

Según los últimos reportes, el fenómeno impulsará una intensificación del viento sur a partir de la tarde de este martes en todo el este de la Argentina. Las zonas más afectadas serán el este y noreste bonaerense, junto con el sur entrerriano, donde rige un alerta oficial de nivel amarillo.

En estos sectores, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, con mayor intensidad sobre el estuario del Río de la Plata, donde el impacto del fenómeno podría sentirse con más fuerza.

Este tipo de eventos meteorológicos suele generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo, con descenso de temperatura, aumento de la nubosidad y condiciones inestables, aunque en este caso el foco principal estará puesto en el viento.

Cuándo mejora el tiempo

El sistema continuará intensificándose durante el miércoles, pero ya desplazándose hacia la República Oriental del Uruguay. Posteriormente, avanzará hacia aguas del Atlántico, lo que provocará una disminución progresiva de sus efectos sobre la Argentina.

De esta manera, hacia mediados de semana se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, con el retorno de la calma tras el paso del fenómeno.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas, especialmente en zonas costeras y ribereñas.

Con información de la agencia Noticias Argentinas