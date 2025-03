Elisa Carrió anunció que será candidata a diputada nacional: “Por si se viene una crisis”

La ex legisladora y líder política de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, anunció en una entrevista televisiva que volverá a competir por una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de este 2025, a pesar de que hace algunos años anunció su “retiro definitivo” de los cargos electivos.

“Es importante que la Coalición Cívica ocupe bancas en el Congreso. Yo voy a ser candidata por la provincia de Buenos Aires por si viene una crisis, y viendo la geopolítica, no estamos tan lejos”, declaró Carrió en una entrevista que brindó a pocas semanas de la criptoestafa encabezada por el presidente Javier Milei.

Es preciso mencionar que, Lilita Carrió ya tuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en tres períodos distintos, y había tomado distancia de la política en 2020. Sin embargo, la máxima líder de la Coalición Cívica consideró necesario su regreso en el contexto que aqueja a la Argentina.

En ese sentido, la exlegisladora adelantó que la Coalición Cívica apoyará la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque sus diputados pondrán “ciertas condiciones” para votar de manera positiva un endeudamiento más con el organismo internacional.

“Vamos a garantizar el acuerdo con el Fondo, con una condición: que no se use para sostener ni planchar el dólar”, sostuvo Carrió, al tiempo que ratificó su respaldo a la candidatura de Paula Oliveto para la Legislatura porteña en los comicios programados para el 18 de mayo. “Va mi mejor discípula”, afirmó.

En lo que respecta a su regreso a la contienda electoral, Lilita Carrió destacó la relevancia de algunos de los candidatos que competirán en la provincia de Buenos Aires, y aseguró que se trata de “gente preparada e íntegra”. “Es mi último tren, yo tengo que ir en la Provincia para acompañar a grandes diputados”, sintetizó.

En otro tramo de la entrevista, Lilita Carrió renovó sus críticas al gobierno de Milei y a su hermana, Karina Milei, a quienes vinculó con el escándalo denominado “Libragate”. Según la exlegisladora, la criptomoneda $LIBRA fue “una estafa piramidal de la que se beneficiaron integrantes del Ejecutivo”.

En la misma oración, la ex diputada nacional por la Coalición Cívica denunció que, en enero de este año, Karina Milei registró la marca “Milei”, antes de que estallara la controversia por la criptomoneda y de que el Presidente recibiera decenas de denuncias internacionales por la promoción de una estafa piramidal.

Asimismo, la candidata a diputada nacional aseguró que posee testimonios que vinculan a La Libertad Avanza con presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral. “Los actos de corrupción se cometieron en el pedido de dinero. Esto va a salir después por el exterior”, afirmó.

En ese sentido, Lilita Carrió insistió en que la justicia “eventualmente investigará el escándalo que involucra al oficialismo”, aunque reconoció que, por el momento, el sistema judicial podría no actuar. “Yo creo que el fiscal Eduardo Taiano va a acumular las pruebas y que María Servini de Cubría no va a hacer nada porque hay que estar con el sistema. Esto no va a salir ahora, pero va a salir después”, aseguró.

No obstante, pese a las duras críticas que lanzó contra los hermanos Milei, la exdiputada indicó que no impulsará un juicio político contra el Presidente. “No se lo voy a pedir, como no se lo pedí a Cristina Kirchner. Los actos de corrupción ya se cometieron. Tengo muchos testimonios. Pero no será ahora, será el año que viene”, señaló.

Sobre la política económica del Gobierno, la dirigente aseguró que “hay una gran irritabilidad porque la situación está atada con alambres”, y que el panorama actual es “un festival de dinero” para el sector financiero.

Cabe señalar que, las críticas de Lilita Carrió al presidente no son nuevas. Hace casi un mes, tras el discurso de Milei en el Foro de Davos, la exlegisladora lo acusó de incumplir los mandatos de la Constitución Nacional y de adoptar un discurso que, según ella, contradice los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Según su argumento, el presidente incurrió en “una anunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos”, lo que, en su opinión, resulta incompatible con el rol de un jefe de Estado. Como autora de los artículos 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, que otorgan jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, Carrió subrayó que sus críticas no son meramente políticas, sino basadas en principios jurídicos.

Con su regreso a la contienda electoral, Lilita Carrió no solo busca una banca en la Cámara de Diputados, sino que también se vuelve a posicionar como una de las voces más críticas al Gobierno de Javier Milei, apostando a ser un actor relevante en caso de que el país enfrente una crisis.

El recorrido político de Lilita Carrió

Es preciso mencionar que, la carrera política de Lilita Carrió comenzó con un pedido expreso de su padre, Rolando Carrió, que supo ser un importante dirigente radical del Chaco. En 1994, el líder radical le pidió a la ex diputada que se presente como candidata en las elecciones para la Convencional Constituyente, donde la titular de la Coalición Cívica obtuvo su primer cargo electivo.

Luego, Lilita Carrió continuó su desempeño dentro de la política presentándose como candidata a diputada nacional en 1995 y 1999 por la provincia de Chaco, y en 2005, 2009, 2013 y 2017 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo elegida en todas las oportunidades. En 2015, Lilita fue cofundadora del frente Cambiemos​ que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia. Dentro de la alianza de gobierno Juntos por el Cambio, Carrió fue una de las principales dirigentes oficialistas, respaldando las políticas de la gestión mientras mantenía su perfil fiscalizador.

Luego de las elecciones de 2023, y anticipando el acercamiento político del PRO a La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, liderada por Lilita Carrió, se apartó de la alianza que desembocó en la presidencia de Javier Milei, y meses más tarde le puso fin a Juntos por el Cambio.

Fuente: Diputados Bs As.