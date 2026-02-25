En el inicio de 2026, bajaron las pretensiones salariales en Argentina

Según el último Index del Mercado Laboral de la empresa Bumeran, el salario pretendido en enero descendió 1,87% respecto al mes anterior, alcanzando los $1.699.284 mensuales.

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, app líder de empleo de Latinoamérica, en el mes de enero las pretensiones salariales decrecieron un -1,87% y alcanzaron los 1.699.284. Este número sigue la tendencia de disminución observada en diciembre y se ubica por debajo de la inflación acumulada del mismo periodo, que fue de 2,9%.

En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 23,15%, por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo que fue del 32,4%.

“Durante el mes de enero, el salario pretendido promedio alcanzó los 1.699.284 pesos, marcando un descenso del 1,87% respecto al mes anterior y posicionándose por debajo de la inflación mensual. De igual manera, en términos interanuales, las remuneraciones crecieron un 23,15%, ubicándose por debajo de la inflación acumulada del 32,4%. De esta manera podemos observar un ajuste en las remuneraciones pretendidas por parte de los talentos”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

¿Cuáles son los salarios pretendidos según el seniority?

Según el seniority del puesto, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe en enero fue de 2.594.954pesos por mes, con un aumento de 2,21% respecto al mes anterior; en las categorías semi senior y senior fue de 1.672.291 pesos por mes, con una disminución de 4,08%; y en los niveles junior fue de 1.279.667 pesos por mes con un aumento del 2,46%.

En las posiciones junior, el área de Producción, Abastecimiento y Logística es el que presenta la mayor pretensión salarial durante enero, con 1.412.850 pesos por mes. Le sigue el área de Recursos Humanos con 1.393.750 pesos por mes; y Administración y Finanzas con 1.338.882 pesos por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que es de 1.279.667 pesos por mes.

En términos intermensuales el sector Comercial es el que presenta mayores subas con un aumento del 8,19%. Por el contrario, Recursos Humanos es el de menor aumento, con un decrecimiento de -6,50%. El aumento promedio respecto al mes anterior en las posiciones junior es de 2,46%.

En las posiciones semi senior y senior, los mayores salarios pretendidos son para el área de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.941.667 pesos por mes. Le siguen Recursos Humanos con 1.925.000 pesos por mes; Tecnología y Sistemas con 1.871.364 pesos por mes; y Otros con 1.684.009 pesos por mes. El resto de los sectores se encuentran por debajo del promedio semi senior y senior que es de 1.672.291 pesos por mes.

En términos intermensuales, el sector de Otros es el que presenta el mayor incremento, con una suba de 8,45%. Mientras que el sector Marketing y Comunicación es el de menor crecimiento con un descenso de -10,27%. El cambio general promedio para las posiciones semi senior y senior es de -4,08% respecto al mes anterior.

Control de Gestión: el rol con el salario pretendido más alto

Durante el mes de enero, Control de Gestión presentó el salario pretendido más alto para las posiciones de supervisor y jefe, con 4.500.000 pesos por mes. En el caso de los puestos semi senior y senior, el rol con la pretensión salarial más alta es la de Seguridad Industrial, con 3.450.000 pesos por mes; y para el segmento junior es Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con 2.250.000 pesos por mes.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos fueron Mantenimiento y Limpieza con 837.500 pesos por mes en el sector junior; Gastronomía con 950.000 pesos por mes para los niveles semi senior y senior; y Enfermería con 1.150.000 pesos por mes para el segmento de supervisor o jefe.

¿Cuáles son las posiciones junior con mejores remuneraciones en cada sector? Ingeniería en Petróleo y Petroquímica de la categoría Otros con 2.250.000 pesos por mes; Ingeniería Oficina Técnica de Producción, Abastecimiento y Logística con 2.250.000 pesos por mes; Control de Gestión de Administración y Finanzas con 1.900.000 pesos por mes; Planeamiento Comercial de Comercial con 1.625.000 pesos por mes; Capacitación de Recursos Humanos con 1.600.000 pesos por mes; Comunicación de Marketing y Comunicación con 1.500.000 pesos por mes; e Infraestructura de Tecnología y Sistemas con 1.450.000 pesos por mes.

Los puestos junior que tienen los salarios más bajos en cada área fueron Mantenimiento y Limpieza del segmento Otros con 837.500 pesos por mes; Telemarketing de Comercial con 887.500 pesos por mes; Producción de Producción, Abastecimiento y Logística con 925.000 pesos por mes; Recepcionista de Administración y Finanzas con 975.000 pesos por mes; Creatividad de Marketing y Comunicación con 1.050.000 pesos por mes; Data Entry de Tecnología y Sistemas con 1.062.500 pesos por mes; y Selección de Recursos Humanos con 1.275.000 peso por mes.

En lo que respecta a las posiciones semi senior y senior, los puestos con la pretensión salarial más alta en cada sector fueron Seguridad Industrial de Otros con 3.450.000 pesos por mes; Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Producción, Abastecimiento y Logística con 3.400.000 pesos por mes; Liderazgo de Proyecto de Tecnología y Sistemas con 2.650.000 pesos por mes; Desarrollo de Negocios de Comercial con 2.150.000 pesos por mes; Responsabilidad Social de Marketing y Comunicación con 2.150.000 pesos por mes; Capacitación de Recursos Humanos con 2.100.000 pesos por mes; y Contabilidad de Administración y Finanzas con 2.100.000 pesos por mes.

¿Cuáles son los puestos semi senior y senior con sueldos más bajos en cada área? Gastronomía del segmento Otros con 950.000 pesos por mes; Telemarketing de Comercial con 960.000 pesos por mes; Recepcionista de Administración y Finanzas con 1.100.000 pesos por mes; Diseño de Marketing y Comunicación con 1.200.000 pesos por mes; Producción de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.250.000 pesos por mes; Programación de Tecnología y Sistemas con 1.250.000; y Administración de Personal de Recursos Humanos con 1.750.000 pesos por mes.

La brecha de los salarios requeridos según género es de 14,05%

En enero, el salario requerido promedio por los hombres fue de 1.784.685 pesos por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de 1.564.766 pesos por mes. De esta manera, la brecha de la remuneración pretendida según género es de 14,05% a favor de los varones.

En comparación con diciembre, el sueldo promedio pretendido por los hombres disminuyó un -1,55%, y el de las mujeres descendió un -5,50%.

La brecha de género en el segmento junior registra una diferencia de 6,01% con salarios promedio de 1.300.534 y 1.226.802 pesos por mes para hombres y mujeres, respectivamente. En los niveles semi senior y senior es de 16,71% con remuneraciones de 1.769.827 y 1.516.435 pesos por mes. En los puestos de supervisor o jefe llega a un 12,75% con sueldos de 2.733.419 y 2.424.424 pesos por mes.

*Dentro de la categoría Otros se encuentran: Gastronomía y Turismo; Gerencia y Dirección General; Oficios; Aduana y Comercio Exterior; Educación, Docencia e Investigación; Minería, Petróleo y Gas; Salud, Medicina y Farmacia; Seguros.

**Dentro de la posición Creatividad se encuentran: Creador de Contenido; Asistente Creativo; Diseñador Gráfico; Filmmaker; Editor de Videos; Streamer.