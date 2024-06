¿En qué le cambia a la gente la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal?

Entrevistas a los diputados Oscar Zago, José Luis Espert, Hugo Yasky y Leandro Santoro.

Los diputados Oscar Zago y José Luis Espert de La Libertad Avanza y Hugo Yasky y Leandro Santoro de Unión por la Patria opinaron sobre la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal y si cambiará la vida diaria de los argentinos.

Oscar Zago: «Vamos a darle herramientas a un gobierno que viene haciendo un esfuerzo enorme»

«Vamos a darle herramientas a un gobierno que viene haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno sigue impulsando medidas como bajar la inflación, bajar el gasto público, tener un déficit cero. El esfuerzo también es de la población y la verdad que lo vamos a ver en el caminar del tiempo. Y son herramientas como volver a colocar un impuesto como las ganancias…no nos gusta colocar impuestos como Ganancias pero hoy es necesario, hoy lo necesita el Gobierno y lo necesitan las provincias. Y si tenemos que dar marcha atrás, daremos marcha atrás», dijo Zago en declaraciones a 4SEMANAS.COM

«Y una ley laboral que me parece que era muy cuestionada por distintos sectores, pero me parece que era muy necesario para los comercios también», concluyó.

Hugo Yasky: «ningún beneficio»

«Lamentablemente, si uno tuviera que decir para bien en qué le va a cambiar al día a día a la gente, absolutamente para nada. No hay una relación entre lo que hoy votamos y la posibilidad de que mejore el ingreso, que se recupere el consumo, que volvamos a tener una actividad productiva. Al contrario, hoy va a haber más condiciones de trabajadores que van a quedar fuera de la registración laboral. Esa figura que vamos a votar, nefasta, del trabajador independiente con colaboradores, la política que tiende a debilitar la negociación colectiva del salario…yo creo que vamos a ir a un país en el que la gente no va a ver ningún beneficio. Y ese es el problema que va a tener el gobierno», dijo Yasky.

«Hoy el Gobierno seguramente va a festejar, van a querer cantar las hurras. En los fines de semana que vienen habrá grupos empresarios brindando con gente del gobierno en los countries donde ellos viven. Pero en la calle la malaria va a seguir», agregó.

«Y eso se le va a volver en contra al gobierno, que no va a poder seguir diciendo que no me dejan gobernar porque no me dio la ley», finalizó.

Leandro Santoro: «El Gobierno tendrá herramientas para hacer cualquier cosa»

«Al día a día, si cobras más de 1.800.000 pesos te va a rebajar el salario. Porque te ponen un impuesto al trabajo reinstalando el impuesto a la cuarta categoría de impuesto a la ganancia. En segundo lugar, le va a dar al gobierno herramientas extraordinarias para poder hacer cualquier cosa, como son las facultades delegadas. En tercer lugar, el régimen de incentivo a las grandes inversiones va a permitir que empresas transnacionales que vengan al país con más de 200 millones de dólares tengan beneficios fiscales, monetarios y cambiarios que no tienen las empresas argentinas. Yo creo que esto va a agravar la relación de tensión que existe en el sector externo de nuestra economía», resumió Santoro y añadió: «podría seguir así con cada uno de los temas porque la verdad que creo que el gran error que cometió el gobierno, creo que lo hacen de vivos pero creo que es un error institucional, es empaquetar leyes dentro de una misma ley».

«O sea, vos no podés tener el paquete fiscal, el MEGADNU, la ley ómnibus, porque entonces en lugar de tener una ley por cada unidad temática y darle el tiempo y la forma necesaria para poder discutir, al meter todo junto en una misma ley, anestesias a la sociedad, confundís a la opinión pública, ¿no es cierto? Y entonces vos acá no sabés de dónde agarrarte para tratar de explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Porque son tantas cosas horribles que están sucediendo», analizó el legislador.»

Tantas cosas juntas adentro de una misma ley, de un mismo decreto, de un mismo paquete fiscal, contribuyen lamentablemente a que la gente pierda», concluyó.

José Luis Espert: «Contratar trabajadores va a ser mejor»

«Las empresas van a dejar de sufrir la espada y de Damocles de todas las multas que tienen con la industria del juicio. Por otro lado van a poder tener más tiempo los trabajadores a prueba, para poder testearlos mejor. Y además para las empresas que tienen mucha rotación de personal el fondo es ese. Así que contratar para las empresas va a ser mejor y eso es bueno para los trabajadores también», valoró.

«Y en el caso de ganancias y bienes personales, y vamos a insistir en un bienes personales para que la clase media deje de pagar bienes personales, y en el caso de ganancias que la progresividad que el impuesto tiene sea mucho más gradual que el muy mal impuesto cedular que tenemos hoy», finalizó Espert.