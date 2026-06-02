Homenaje Nacional a Manuel Belgrano

Acto conmemorativo por el 256° aniversario del nacimiento del General Manuel Belgrano el 3 de junio en Barrancas de Belgrano.

En el marco del acto conmemorativo por el 256° aniversario del nacimiento del General Manuel Belgrano, organizado por la Academia Belgraniana de la República Argentina y la Comuna 13 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el M° barítono Claudio Acevedo realizará una participación artística especial que incluirá el estreno nacional de tres canciones patrias originales compuestas sobre ritmos folclóricos sinfónicos argentinos.

El acto tendrá lugar el próximo 3 de junio de 2026 a las 15 hs. en Barrancas de Belgrano, en la intersección de 11 de Septiembre y Echeverría, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la ceremonia, Claudio Acevedo interpretará el Himno Nacional Argentino, el Himno a Belgrano y presentará por primera vez a nivel nacional las obras:

— “Nuestro Escudo Nacional” (malambo sinfónico)

— “Un Don alzó la Mirada” (triunfo- canción para la Enseña Nacional)

— “A Manuel Belgrano” (zamba-malambo sinfónico)

Las tres composiciones forman parte de la Ópera Criolla “ESTIRPE – Historia y Legado”, escrita y compuesta por Claudio Acevedo, proyecto artístico centrado en la identidad histórica, cultural y musical argentina.

«Nuestro Escudo Nacional»

Esta propuesta representa un hecho singular dentro del repertorio patriótico nacional, al abordar la canción patria desde estructuras musicales basadas en ritmos folklóricos argentinos desarrollados con lenguaje sinfónico y lírico contemporáneo.

Cabe destacar que «Nuestro Escudo Nacional» es la primera canción y la única hasta hoy, especialmente compuesta y dedicada al Escudo Nacional Argentino.

Claudio Acevedo es cantante lírico de premiada trayectoria internacional, actor, autor y Embajador Itinerante de Ópera Argentina Italia, desarrollando desde hace años una intensa labor artística vinculada a la identidad cultural argentina y a la difusión de la música de raíz nacional.

Acto Conmemorativo

256° Aniversario del Nacimiento de Manuel Belgrano

Barrancas de Belgrano

11 de Septiembre y Echeverría — CABA

3 de junio de 2026

15 hs.

Organizan:

Academia Belgraniana de la República Argentina

Comuna 13 — Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires