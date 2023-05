Feria del Libro 2023: No pienses tanto las decisiones, Alejandro Rozitchner

El jueves 11 de mayo en la sala Adolfo Bioy Casares del Pabellón Blanco en la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Alejandro Rozitchner, filósofo, escritor, docente y orador, realizó la presentación de su libro “No pienses tanto las decisiones”, un ensayo filosófico (de acción para enfrentar las cosas que nos pasan, dice su subtítulo) con una diversidad de ideas, escrituras e imágenes interesantes de leer y de pensar pero por sobre todo me parece que de seguir pensando; junto al actor e influencer Emmanuel Danann (quien ganó el Premio Martín Fierro digital al mejor influencer de opinión) y al conocido y prestigioso psicoanalista, Lic. Jorge Chamorro, de orientación lacanianaal que es un placer escuchar, incluso lo dicho entre líneas.

Mientras las personas se van acomodando, lo veo y recuerdo con cariño hace tiempo ya, un curso al que asistí junto a mi mamá, que dio Alejandro, en un conocido shopping de Palermo, era un curso de creatividad, una de las actividades a las que con posterioridad me he dedicado. Ávida por aprender técnicas, me encontré con alguien que daba preguntas, pero para mi sorpresa eran preguntas que expandían la potencialidad de poder pensar más allá. Y nos fuimos con ése preciado listado, de modos de preguntar, que no sé si aún conservo en papel plegado dentro de algún libro, pero sí en el alma de mis recuerdos, que Alejandro tuvo la generosidad de dárselo a mi madre, al finalizar su charla. Gracias.

Mis pensamientos son interrumpidos al escuchar el recibimiento de Alejandro en la noche de hoy, 11 de mayo del 2023, día de nuestro Himno Nacional Argentino. (Han pasado varios años… Wow!) Da con entusiasmo una cordial bienvenida a la audiencia agradeciendo la presencia de quienes hemos asistido.

Y entonces la mesa de la presentación de su libro empieza.

‘No pienses tanto las decisiones’ es un libro de filosofía no convencional. Su prosa puede leerse como un modo de caminar, un diario de vida, de pensamiento y de reflexiones ó como un plasmado de un continuo ejercicio de asociación libre. Al leerlo, se verá y no sin humor, que muchas de las ideas que el sentido común asume como referencias infaltables son descartadas y suplantadas por propuestas de otras probablemente más adaptables a la época actual y a algunas de las transformaciones que se experiencian hoy en la vorágine de la vida cotidiana.

Comienza hablando Emmanuel, reconociendo frente al público su modo random de lectura del libro de Alejandro y potenciando lo positivo incluso del hecho de no tener la obligación de tener que ser feliz 24/7 y de la manera tan crítica como directa que el autor tiene para expresar con claridad su postura y sus ideas, por ejemplo que los problemas son parte de la vida y que la incomodidad nos incita a movernos.

Luego fue el turno del psicoanalista Jorge Chamorro, quien menciona a alguien clave en el psicoanálisis y en Rozitchner, a su padre, León. León, quien también al igual que su hijo fue un reconocido filósofo, con líneas que han divergido en algunos aspectos y que probablemente en otros confluyan, ya que ambos, y cada uno desde su particular óptica de ver y de concebir al mundo de las ideas, ha esbozado las propias.

León, ideas sobre el pensar.

Y Alejandro, sobre el hacer.

Buen complemento, en el que lo distinto da lugar a seguir.

Alejandro escucha estoicamente, humildemente a ambos, luego en el momento de retomar la palabra, al hablar arrasa con la potencia de su voz y con la rapidez de su estilo marcando con fuerza cada frase, de un modo nítido y veloz, a pesar de las acotaciones ó interpretaciones breves y atinadas de Jorge, con quien se conocen desde hace años y que producen las discretas sonrisas en casi todos quienes presenciamos la micro escena.

La sala está llena y siguen llegando lectores, Alejandro cierra y la Editorial invita al stand 1010 de Galerna, en el Pabellón Verde a quienes quieran su firma en los ejemplares. Una larga fila lo espera y pacientemente y cálidamente, firma su libro a cada lector, no sin antes conversar unos breves segundos, respondiendo preguntas ó posando para las fotos.

Es interesante como escribí al principio de ésta nota, porque las páginas de éste libro de Alejandro nos invitan a la Valoración y al Desarrollo de Lo Posible.

Mientras voy al stand en el que tuve el gusto de mantener el breve diálogo para nuestro medio que les comparto, y que espero les guste, recordé los títulos y las ideas centrales de otros de sus cursos, muy buenos, ya virtuales y en pandemia, pero, bueno, ésa ya es otra historia.

https://youtu.be/azw8qCHVrQI

(Producción fotoperiodística y vídeo: © Mariana Bouza Cmc 202)