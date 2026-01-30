Fernando Espinoza alertó que la Reforma Laboral de Milei “es volver a la Argentina del 1900”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, sostuvo este viernes que la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei significa “volver a la Argentina del 1900”.

En un largo comunicado de la FAM que el jefe comunal matancero reprodujo en redes sociales, “se advirtió que el proyecto, que no es nuevo en la Argentina, no genera empleos, sino que acelera despidos, denigra las relaciones laborales”.

Además, Espinoza alertó que la reforma de “modernización” laboral de Milei “afecta directamente las posibilidades de que las provincias y los municipios que las integran puedan proveer al bien común ocupándose de todo aquello que el mercado jamás cubrirá”.

“Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), más de 500 intendentes de todo el país, advertimos que esta reforma laboral, denominada por el gobierno de Milei como modernización, no tiene nada de moderno”, señaló la FAM.

Y recordó que “la Argentina la vivió hace 25 años con un proyecto en el mismo sentido, tristemente recordado como ‘Ley Banelco’ en alusión a las denuncias por sobornos a muchos legisladores para que la votaran, ‘coimas’ hechas por el gobierno de la Alianza, que lideraba Fernando de la Rúa y que integraban Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger”, recordó el organismo liderado por Espinoza.

Al respecto, se remarcó que “aquella iniciativa no generó ni un puesto de trabajo, destruyó empleo genuino y precarizó a los que sobrevivieron, llevando varios años su recuperación”.

“Ahora, como un paso más en la destrucción de la estructura social y económica de nuestro país que Milei lleva adelante desde hace dos años, pretende con este proyecto avanzar en una precarización absoluta del trabajo, caída de los salarios, debilitamiento total de la relación laboral, esquemas de contratación más frágiles, disminución de indemnizaciones, jornadas de trabajo de 12 horas, semanas de 6 días laborales y vacaciones de a una semana y casi nunca en verano”, alertó Espinoza y el resto de las autoridades de la FAM.

“Todo esto es, en realidad retroceder 100 años, objetivo central de un gobierno que sólo trabaja para la especulación financiera”, concluyó el documento.

Con información de la agencia Noticias Argentinas