Axel Kicillof contra la Reforma Laboral de Milei: “No tiene nada que ver con la libertad que pregona”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó este viernes contra el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei y afirmó que la iniciativa oficialista “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”.

En una publicación que posteó en la red social X, el mandatario provincial alertó sobre el impacto negativo que tendría la reforma laboral en las vacaciones y “el derecho a descansar” de los trabajadores.

“La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, señaló.

En el posteo, Kicillof publicó un video de la última conferencia de verano en la cual hizo mención a una encuesta que arrojó datos alarmantes: que “el 57% de las familias no se pueden tomar sus merecidas vacaciones”.

El proyecto de reforma laboral del Gobierno, entre otros aspectos, reduce el costo de las indemnizaciones, modifica el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en la órbita de ANSeS, habilita a los empleadores a fraccionar las vacaciones de sus empleados y recorta las contribuciones patronales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas