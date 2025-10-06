Fin de semana largo en peligro por asambleas de pilotos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un cronograma de asambleas en Aeroparque Jorge Newbery que afectará la programación de vuelos de Aerolíneas Argentinas.

La medida, en horarios clave, generará demoras y posibles cancelaciones en los vuelos de cabotaje y regionales del día jueves 9 de octubre, en la víspera del fin de semana largo.

Las asambleas de los pilotos serán en los siguientes días y horas:

Jueves 9 de octubre: Las demoras se esperan en la franja horaria de la tarde: de 16 a 20 horas. Viernes 24 de octubre: Con vuelos afectados en la mañana: de 6 a 10 horas.

Las asambleas, que no implican un paro de actividades, afecta la actividad durante el check-in y el despacho lo que suele ocasionar la reprogramación de vuelos nacionales.

Reclamos y asambleas

Las asambleas de pilotos de APLA en Aeroparque Jorge Newbery (AEP) impactarán en la programación de vuelos de Aerolíneas Argentinas, pudiendo ocasionar demoras y hasta cancelaciones de servicios.

La protesta de APLA surge como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias con la aerolínea de bandera y la tensión creciente por el retraso salarial en un contexto inflacionario.

Además, responsabilizaron directamente a la compañía por la interrupción en el servicio aéreo.

Rechazo al decreto presidencial

La Asociación de Pilotos también rechaza el Decreto 378/2025 que modifica el Código Aeronáutico.

APLA denuncia que este decreto flexibiliza los límites de horas de vuelo y descanso de las tripulaciones, reduciendo, por ejemplo, el descanso semanal obligatorio y elevando el tope anual de vuelo. Según la postura sindical, estas modificaciones representan un “significativo retroceso en los estándares de seguridad operacional” y aumentan los riesgos de fatiga.

El gremio exige la nulidad total de este decreto y advirtió que continuarán con las medidas de fuerza si no hay diálogo real y una recomposición salarial acorde a la inflación.