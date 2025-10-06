Sin Espert candidato y sin Santilli en las boletas: la pesadilla electoral que intenta evitar LLA

La Libertad Avanza solicita la reimpresión de boletas para incluir a Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert, pero los plazos electorales complican el cambio.

La Libertad Avanza enfrenta una compleja situación electoral tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, buscando ahora reemplazarlo por el diputado Diego Santilli en las boletas para los comicios del 26 de octubre. Los apoderados legales del partido presentaron una solicitud formal para la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP), aunque los plazos establecidos en el Código Nacional Electoral complican esta posibilidad.

La carrera contra el tiempo

Los apoderados legales Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba elaboraron un escrito que presentarán durante la jornada para instrumentar el cambio de candidato. La solicitud incluye la impresión de nuevas boletas con la imagen de Santilli, reemplazando la de «El Profe» Espert que figura actualmente en los materiales de campaña.

Sin embargo, el artículo 63 del Código Nacional Electoral establece que los plazos para presentar impugnaciones deben realizarse con «una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario». Esta disposición no favorece a la administración libertaria, dejando la última palabra en manos del juzgado electoral a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

Los costos y las posibilidades

Los equipos legales de LLA calculan que los costos extras por las nuevas impresiones superarían los 10 mil millones de pesos. Mientras algunos argumentan que deberían ser abordados por el Ministerio del Interior, hay voces internas que plantean que el partido debe hacerse cargo de estos gastos.

Un funcionario violeta reclamó a la justicia que acompañe la solicitud argumentando que «si no habilitan van a vulnerar los derechos electorales de transparencia de los ciudadanos». El mismo fuente calculó que el proceso de reimpresión demandaría aproximadamente ocho días, un plazo que consideran viable si la Justicia Electoral lo autoriza.

La posición de Santilli

El flamante candidato se mostró a favor de la modificación que incluya su foto en las boletas, aunque aclaró que la solicitud la realizarán los apoderados legales. «No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio», señaló Santilli en declaraciones a Radio Rivadavia, agregando que «estaría bueno. Todo lo que sirva para que la ciudadanía vea quiénes van a ir a votar, está bien».

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se refirió al tema, sosteniendo que el juez evaluará si se pueden cumplir los plazos para la reimpresión. Anticipó que si los costos deben ser asumidos por el partido, recurrirán a «apoyos, donaciones y aportes» para financiar la operación.

Mientras tanto, un integrante del equipo legal negó que se hayan impreso más del 50% de las papeletas como señala la oposición, revelando que aspiran a solicitar la totalidad de las nuevas boletas correspondientes a la provincia de Buenos Aires. La situación mantiene en vilo al oficialismo en plena campaña electoral.