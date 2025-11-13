Financiamiento universitario: vuelve el conflicto y los nodocentes lanzan un paro de 24 horas

La FATUN convocó a un paro nacional sin concurrencia a los lugares de trabajo para el miércoles 19 de noviembre y a una jornada de visibilización el 20, en rechazo al incumplimiento del Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) decretó un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo miércoles 19 de noviembre, en reclamo por la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU) y en defensa de la universidad pública.

La medida de fuerza fue resuelta este martes en el Plenario de Secretarios Generales, Consejo Directivo y Mesa Ejecutiva realizado por Zoom, donde se denunció que, a 41 días del rechazo parlamentario al veto presidencial del 2 de octubre, el Poder Ejecutivo “continúa evitando su aplicación”, profundizando el ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales.

“Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro”, subrayó la federación en su comunicado.

El anuncio se produce en medio del paro de 72 horas que los docentes universitarios están llevando a cabo entre el martes 12 y el jueves 14 de noviembre, también por la aplicación de la LFU, la recomposición salarial y el presupuesto universitario 2026.

Universidades: Paro nacional de Nodocentes

El cronograma de acciones incluye:

Miércoles 19 de noviembre: paro total de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo (la fecha fue ajustada para garantizar la adhesión masiva de todos los sindicatos de base).

paro total de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo (la fecha fue ajustada para garantizar la adhesión masiva de todos los sindicatos de base). Jueves 20 de noviembre: jornada nacional de visibilización junto a la comunidad universitaria por la gratuidad de la educación superior y el 76° aniversario de la Gratuita.

jornada nacional de visibilización junto a la comunidad universitaria por la gratuidad de la educación superior y el 76° aniversario de la Gratuita. Martes 2 de diciembre: nuevo plenario para evaluar resultados y definir próximos pasos.

Además, la FATUN resolvió iniciar acciones judiciales para forzar la aplicación de la LFU y coordinar medidas conjuntas con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El conflicto también pone el foco en la crítica situación salarial y económica de los trabajadores nodocentes, agravada por la falta de actualización presupuestaria. La federación resaltó la “unidad de acción” lograda al modificar la fecha original del paro para incluir a la totalidad de sus gremios de base.

