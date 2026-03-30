Santa Fe: Un alumno mató a un compañero en una escuela de San Cristóbal (video)

El alumno disparando en la escuela de San Cristóbal.

Un alumno disparó con una escopeta recortada a sus compañeros en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe y mató a un niño de 13 años.

Un adolescente, cuya edad oscila entre los 15 y 16 años según las primeras informaciones conocidas este lunes 30/3, disparó con una escopeta recortada que sacó de su mochila a sus compañeros mientras se encontraban en el patio interno de una escuela de la provincia de Santa Fe en el momento en que se realizaba el izamiento de la bandera.

A raíz de los disparos, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, murió.

"Urgente"



Porque así se vivió el momento en el que un alumno de 15 años entró armado a un colegio en Santa Fe y mató a tiros a otro de 13 años. pic.twitter.com/wl85xw1Wu2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 30, 2026

El hecho ocurrió en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

El arma en el estuche de guitarra

Según algunos testimonios, el autor de los disparos ingresó a la escuela con el arma escondida en un estuche de guitarra, la cargó en el mismo establecimiento y luego procedió con los disparos.

En el momento de los disparos, una persona grabó con su teléfono celular el momento del ataque donde se podía escuchar las detonaciones del arma y los gritos de los niños.

Fue una asistente escolar la que logró detener al atacante al abalanzarse sobre él y quitarle el arma.

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, en declaraciones al canal TN dijo sobre el alumno que disparó que “los docentes decían que era un buen alumno. Llamó la atención su actitud”.