Frávega también cierra sucursales y alertan por 300 puestos de trabajo en riesgo

El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora (CEC) denunció el cierre «intempestivo» de la sucursal de Frávega ubicada en Temperley y advirtió sobre un plan de la compañía de 300 despidos a nivel nacional.

Una nueva alarma se encendió en el sector minorista: la cadena de electrodomésticos Frávega cerró sorpresivamente su sucursal ubicada en la intersección de Pasco y Salta, en Temperley, dejando a la totalidad de sus empleados sin trabajo de un día para el otro. El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora (CEC), que acompaña el reclamo de los cesanteados, denunció un «brutal avance patronal» y exige la reincorporación inmediata de las y los trabajadores afectados.

Rubén Crosta. Titular del CEC Lomas de Zamora (Foto: Mundo Gremial)

Persiana baja y promesa de lucha

Esta mañana, el personal se encontró con las persianas bajas del local y sin ninguna comunicación previa o explicación por parte de la empresa. La medida generó una inmediata protesta espontánea frente a la puerta, respaldada por el gremio mercantil.

Rubén Crosta, titular del gremio, se hizo presente en el lugar y repudió la actitud de la firma, que calificó como «un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma», e insistió en que la drástica medida de la compañía es un «atropello» a los trabajadores.

Los empleados y el sindicato permanecieron en la puerta del local en defensa de sus puestos laborales. «No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Primero que den la cara y reincorporen a quienes dejaron en la calle de un día para el otro», señalaron los afectados.

Alerta por despidos masivos

Crosta no solo se refirió a la situación en Temperley, sino que advirtió sobre un escenario mucho más amplio de ajuste laboral en la cadena: «Tenemos información de que Frávega planea continuar con los despidos y estarían preparando el despido de 300 compañeros y compañeras en todo el país«, reveló.

Ante la gravedad de la situación, el gremio ya formalizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, cuyos representantes se hicieron presentes en el lugar para llevar adelante una audiencia con la empresa.

Por su parte, desde el gremio mercantil adelantan que mantendrán su postura: «Vamos a exigir la reincorporación inmediata. La empresa no puede avanzar impunemente con traslados y despidos masivos», sostuvo Crosta. El sindicato ratificó su compromiso de lucha y convocó a otras organizaciones gremiales y sociales a sumarse a la solidaridad, concluyendo que «la única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización«.

Con información de agencia MundoGremial