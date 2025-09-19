Futsal: Triangular entre Marruecos, Chile y Argentina

El torneo se desarrolla en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, de Argentinos Juniors en la Ciudad de Buenos Aires; este viernes Chile-Argentina, el sábado Marruecos-Chile y el domingo Argentina-Marruecos.

Estos partidos son un paso importante en la preparación de los Leones del Atlas, campeones de África y actualmente uno de los mejores equipos del mundo, junto con Argentina.

Para el entrenador Hicham Dguig, la participación en este torneo contra Argentina y Chile le permitirá evaluar el rendimiento de los nuevos jugadores que se incorporaron recientemente a la selección nacional y observar el desempeño del equipo en un contexto adverso.

Recordando que la selección argentina perdió 7-0 ante Marruecos en septiembre de 2023, Hicham Dguig expresó la determinación de sus jugadores de repetir esta actuación en el partido programado para el próximo domingo en Buenos Aires.

Consciente de que Argentina y Chile son rivales de gran nivel, acostumbrados a partidos importantes, el seleccionador nacional enfatizó que es precisamente este tipo de desafío el que permite progresar y evaluar la madurez del equipo en este período de transición tras el Mundial.

El pasado jueves, la Embajada de Marruecos en Argentina ofreció una recepción en honor a la selección nacional marroquí.

En esta ocasión, el Embajador del Reino, Fares Yassir, destacó que, gracias a los logros de las distintas selecciones marroquíes de fútbol, ​​en particular en el Mundial de 2022, Marruecos se ha consolidado como una potencia emergente en el deporte de alto nivel.

La selección marroquí de futsal, actualmente sexta en el ranking mundial de la FIFA, se ha consolidado como una de las más exitosas de este deporte. Entre sus logros recientes se incluyen tres títulos consecutivos de la Copa Africana de Naciones y una destacada presencia en el Mundial de 2024 en Uzbekistán, donde alcanzó los cuartos de final.

Con información de la agencia de noticias MAP/El Desafío