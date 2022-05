Hipotecados UVA: movilizan y piden mesa de diálogo urgente

A continuación, reproducimos el comunicado completa de la agrupación Hipotecados UVA:

Con cauta esperanza, los #HipotecadosUVA de todo el país recibimos la noticia del “Acuerdo Parlamentario” por el cual se pretende “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA”.

El acuerdo, suscripto por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los jefes de los bloques del Frente de Todos, Germán Martínez, y Unión Cívica Radical, Mario Negri, así como por el Diputado Julio Cabos (también de la UCR), señala que “se tendrán en cuenta todos los proyectos presentados, ya que de ellos se desprenden coincidencias en las propuestas de soluciones”.

En primer lugar, queremos decir que el Colectivo Nacional de Hipotecados UVA debe ser parte de ese consenso, y manifestamos nuestra voluntad de llevar una vez más nuestra voz al Congreso de la Nación en búsqueda de soluciones a este problema causado por una fallida política pública de vivienda. Varios de los proyectos en cuestión fueron impulsados por nuestro colectivo, o bien recogen muchas de nuestras demandas. Sin embargo, advertimos, no es el caso del proyecto que proponía tomar como referencia el índice de construcción o las unidades de vivienda, conocidas como UVI.

En tal sentido, nos parece mucho más acertado el planteo del reciente fallo de la jueza Cecilia Landaburu, del Segundo Tribunal de Gestión Judicial de Mendoza, que ordenó al banco retrotraer la deuda al mes de agosto del 2019, eliminar los UVA y actualizar las cuotas del crédito hipotecario según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Con una salvedad: en la eventualidad de que los salarios efectivamente consiguieran superar a la inflación, hemos propuesto en su momento ante el Congreso que el menor de los índices (CVS o CER) debería ser el que actualizara el valor mensual de las cuotas.

Notamos con preocupación que el “Acuerdo Parlamentario” no incluye ninguna mención al reciente fallo, al mismo tiempo que no podemos dejar de ver un vínculo entre las novedades positivas del frente judicial y la agilización sorpresiva del adormecido frente parlamentario. No quisiéramos ver en este repentino interés por el tema un intento de atender las preocupaciones de los bancos, que se han enriquecido a costa del sufrimiento de nuestras familias, pisoteando nuestro derecho humano a una vivienda digna.

Hace muchos años que los Hipotecados UVA venimos peleando por una solución de fondo a estos créditos usureros. Con enorme sacrificio nos hemos organizado y nos conformamos como colectivo en busca de soluciones: transitamos despachos oficiales y legislativos; oficialistas y opositores, de ayer y de hoy; hemos marchado una y otra vez y recurrimos a los medios de comunicación para amplificar nuestra voz; atravesamos campañas electorales, promesas y desilusiones. Hemos sido estafados desde el Estado, ninguneados y engañados desde diversos sectores de la política más de una vez. No queremos que nos sigan manoseando ni ser carne de cañón de la siguiente contienda electoral.

Entendemos que la política tiene una oportunidad de reivindicarse. De ser efectivamente un camino de diálogo y acuerdo para hacerle la vida más fácil a ciudadanos y ciudadanas que confiamos en una política pública y entramos en una trampa financiera que ha destruido nuestra calidad de vida y nuestra salud al ritmo de la inflación.

Reconocemos el coraje de poner el tema en el lugar que se merece en la agenda parlamentaria e instamos a los diputados a estar a la altura del problema. Nos haremos oír en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, esperemos que esta vez sepan escucharnos.

Tal como teníamos planificado, los Hipotecados UVA nos encontramos el jueves 5 a las 15h en el Congreso, donde presentaremos varios pedidos de audiencia.

COLECTIVO NACIONAL HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS