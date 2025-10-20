ILVA despidió a 300 trabajadores y ahora quiere declararse en concurso de acreedores

La fábrica de cerámicas ILVA solicitó que la Justicia ponga en marcha un procedimiento para hacer frente a sus deudas. Antes, despidió a 300 trabajadores sin indemnización.

Luego de despedir a 300 trabajadores a fines de agosto, lo que dio inicio a un conflicto aún sin resolver, la fábrica de cerámicas ILVA se presentó a la justicia para solicitar que se declare un concurso de acreedores a fin de hacer frente a sus deudas.

En caso de que el proceso judicial no arribe a un acuerdo, la firma podría ser declarada en quiebra, con la consecuente liquidación de sus bienes.

Según relató el medio local Pilar a Diario, el último jueves 16 de octubre, los abogados de ILVA iniciaron la demanda para solicitar el concurso preventivo ante el Juzgado Comercial Nº12. Si la Justicia convalida el pedido, en principio ILVA ganará tiempo frente a los reclamos de los acreedores. Principalmente, los trabajadores despedidos que aún no cobraron sus indemnizaciones.

A cambio, la administración de la empresa queda bajo la supervisión de un síndico, quien fiscaliza las operaciones para garantizar el cumplimiento del proceso. Mientras tanto, la empresa puede seguir operando mientras se negocia con los acreedores.

Despidos pero con búsqueda laboral

Actualmente, ILVA está paralizada, con la totalidad de sus trabajadores despedidos, pero tiene en marcha una búsqueda laboral activa para reemplazar cada puesto, mientras que las máquinas están a punto para volver a producir.

Si eso sucediera, la empresa tendría restricciones en cuanto a su manejo financiero y la administración de sus bienes.

Por otro lado, si no se logra un acuerdo o el plan de pagos fracasa, el proceso puede derivar en la quiebra, que determinará la liquidación del patrimonio de la empresa para pagar a los acreedores.

En general, una empresa en concurso persigue un acuerdo con los acreedores para reorganizar las deudas y permitir que la empresa se recupere. El objetivo es la continuidad del negocio, evitando el cierre definitivo.

Para los trabajadores despedidos, en cambio, la situación impide embargos y ejecuciones devenidas de los individuales o colectivos.

ILVA no indemnizó

Tras los 300 despidos, ILVA planteó que no podrá hacer frente a las indemnizaciones que define la Ley de Contrato de Trabajo. Para eso, se escudó desde el primer momento en el artículo 48 de esa misma normativa, que permite reducir el monto indemnizatorio en caso de crisis.

Aunque el sector de la construcción de uno de los más afectados por el freno económico desde la asunción de Javier Milei como presidente, los trabajadores argumentan que la situación de ILVA está lejos de ser terminal. Más bien, todo lo contrario.

Es que, a mediados de este año, la firma terminó de instalar y poner a punto una nueva línea de producción con maquinaria importada de Italia, con una inversión que rondaría los 100 millones de euros.

A la vez, apenas puso en marcha los despidos, lanzó una búsqueda laboral para cubrir todos los puestos que quedarían vacantes.

Con información de agencia Infogremiales