Incendios en Córdoba: el Gobierno dice que está abocado «a contener la situación”

El Vocero Presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno nacional puso a disposición de la provincia de Córdoba aviones, helicópteros y brigadistas para trabajar en las zonas afectadas por los incendios forestales.

Adorni también agradeció al Gobernador cordobés Martín Llaryora por “el trabajo conjunto para mitigar la situación” de los incendios.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni detalló que en Villa Berna se desplegaron helicópteros, un avión hidrante y un camión comando del Servicio Nacional del Manejo del Fuego con siete combatientes, un coordinador y 16 brigadistas; en Capilla del Monte trabaja un avión hidrante, y en Chancaní y Salsacate, a pedido de la Provincia, “se desplegó un avión hidrante, un camión comando con personal especializado” y 32 miembros de la brigada nacional sur, con vehículos y equipamiento especial.

“Queremos destacar, especialmente, la labor de los bomberos voluntarios de Córdoba y de las Fuerzas de Seguridad que están poniendo el cuerpo para proteger a los ciudadanos”, enfatizó y dijo que “no hay nada más heroico para un hombre que arriesgar la vida por sus compatriotas”.

Pacto para el Futuro

Por otro lado, el Vocero señaló que la Argentina decidió disociarse del Pacto para el Futuro 2040 que promueve la ONU ya que “las hipócritas consignas vacías impuestas por un organismo foráneo no son el camino para que el país salga adelante”. Agregó que el Presidente Javier Milei “no va a ponerle peros a la propiedad privada, a la libertad de expresión ni a la libertad de comercio, porque el único camino para salir adelante es el que hace a los argentinos cada vez más libres”.

Además, Adorni resaltó el viaje del Presidente Javier Mieli a Nueva York, donde ayer disertó ante inversores, inauguró la jornada bursátil en la Bolsa de Valores y se reunió con Elon Musk, y señaló que hoy continuará con su agenda en la ciudad estadounidense donde mantendrá encuentros con líderes mundiales y empresarios, además de participar del Debate General de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “La licitación que se dio de baja era una obra que tenía pensada terminar en 2026, nada tiene que ver la obra con lo que hablamos, que es el próximo verano Se ve que leyeron mal la licitación o que no tenían bien en claro cuál era el término de finalización de la obra”.

✅ “Con respecto al sistema energético: un sistema destruido que recibió en los últimos 20 años 150.000 millones de dólares de todos los argentinos en subsidios, para tener un sistema destruido y andar discutiendo si en el verano va a haber o no va a haber cortes de luz”.

✅ “Restablecer el sistema, la infraestructura energética como la que debe tener un país como argentina o cualquier país medianamente serio, lleva tiempo y es algo que, no solo la Secretaría de Energía, todo el equipo económico y todo el resto estamos abocados a que eso se solucione porque todos venimos sufriendo desde hace años innumerable cantidad de cortes y problemas en el abastecimiento de energía”.

✅ ”Los esfuerzos están hechos en que no le afecten a la gente. Hablar del verano es hacer futurología porque no sabemos a ciencia cierta ni el nivel de temperaturas que va a haber, ni el nivel de demanda que va a haber, así que no es muy difícil sacar una conclusión de qué vamos a observar en el verano”.

✅ “El consumo o la demanda tiene picos altos y picos bajos, en esos picos altos es lógico que los países acudan a la importación de energía”

✅ “Las conversaciones están iniciándose tal como dijo Chirillo, porque es parte ni más ni menos del proyecto que tenemos de previsión para lo que venga. Es razonable que las reuniones se hagan con las industrias que son uno de los sectores que más consume, que más demandan energía, que dentro de esa conversación está la previsión”.

✅ (Cortes programados) “No hubo ninguna contradicción. Es razonable que el jefe de gabinete plantee en abstracto que es una posibilidad que haya cortes programados. El Secretario de Energía específica que en principio para el área residencial no va a haber cortes programados.”

✅ “Francos dijo que los cortes programados son una posibilidad, y Chirillo que en las conversaciones que van a empezar a tener con el sector industrial, van a convenir si eso es una posibilidad o no.”

✅ (Cortes de luz este verano) «Hay variables que efectivamente son inciertas por más que tengas todos los elementos para hacer una previsión lo más precisa posible. Y eso pasa, te diría, en todos los órdenes de la vida. Las proyecciones siempre tienen un grado de imprevisibilidad».

✅ (Caída de los mercados después del discurso del Presidente) “Es el mercado, no hay mucho para aclarar, relacionar el discurso con que el mercado se ponga de acuerdo en cuánto tiene que valer la acción de una empresa, me parece inconsistente”.

✅ (Tomar deuda sin pasar por el Congreso) «No cambió absolutamente nada. Se transparentaron procesos de canje que, de hecho, el mismo decreto o decretos parecidos han sido utilizados, por ejemplo, por Martín Guzmán. Y también por Massa, tanto en deuda en pesos como en dólares. Así que no hay absolutamente ningún cambio».

✅ (Jubilaciones) «Lo de los jubilados me harté de explicar que el sistema lo dejaron destruido, dejaron jubilaciones miserables, y lo único que hicieron fue burlarse de los jubilados durante 15 años».

✅»La pobreza, la falta de recursos, el sistema jubilatorio destruido, el sistema energético destruido, y todos los males que estamos viviendo en Argentina son casi con exclusividad responsabilidad del kirchnerismo y de los 20 años de desastre que han ocurrido en la Argentina»

✅ (Imagen del Presidente) “Este camino que estamos recorriendo es lo que la gente solicitó al momento de votar, en cada una de las instancias y, especialmente la que llevaron al actual presidente el 10 de diciembre, me refiero al balotaje. Y ahí los mandatos eran muy claros. Siempre hablamos de tema económico, tema inflacionario y de tema de seguridad”.

✅ Estamos haciendo lo que prometimos que íbamos a hacer, con los tiempos que la política permite y la dinámica de la burocracia”.

✅ ”Pero lo más importante fue que eso se dio precisamente porque se cortó un gran negocio que con intermediarios que eran los gerentes de la pobreza, que le robaban al que no tenía para comer para un beneficio propio”.