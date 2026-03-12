Informe: Argentina lidera en cantidad de estudiantes universitarios, pero Chile y Brasil le ganan en graduados

Argentina lidera en cantidad de estudiantes universitarios, pero Chile y Brasil le ganan en graduados.

Según el informe elaborado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, Argentina cuenta con 564 estudiantes cada 10.000 habitantes, frente a 461 en Brasil y 352 en Chile. Sin embargo, cuando se observa la graduación, las cifras se invierten: Argentina alcanza solo 31 graduados cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil llega a 64 y Chile a 57.

La diferencia radica en los sistemas de ingreso y evaluación. Mientras que en Argentina rige el ingreso irrestricto a la universidad, establecido por la Ley 27.204, en Chile y Brasil existen exámenes generales al finalizar la secundaria (PAES y ENEM, respectivamente), que funcionan como filtro y estímulo para una mejor preparación académica. Además, Brasil aplica desde hace más de dos décadas el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENADE), que mide el nivel de conocimiento de los graduados universitarios, herramienta inexistente en nuestro país.

“La falta de mecanismos de evaluación y la baja tasa de graduación comprometen la acumulación de capital humano altamente calificado, indispensable para el desarrollo económico y social. En el siglo XXI no se crece gracias a los recursos naturales, sino gracias al conocimiento”, señaló el Dr. Alieto Aldo Guadagni, director del CEA de la Universidad de Belgrano.

El estudio también muestra que entre 2013 y 2023 la graduación universitaria creció 38% en Chile, 36% en Brasil y apenas 18% en Argentina. La eficacia de la graduación es otro indicador crítico: de cada 100 ingresantes en 2019, se graduaron en 2023 23 en Argentina, contra 38 en Brasil y 76 en Chile.

Estos datos se suman a las advertencias de organismos internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO, que destacan la importancia de fortalecer la calidad educativa y los sistemas de evaluación para garantizar que la expansión de la matrícula se traduzca en más profesionales formados.

La Universidad de Belgrano, a través del CEA, subraya que la discusión sobre la eficacia del sistema universitario argentino es urgente. Incorporar evaluaciones de desempeño, mejorar la preparación en el nivel secundario y revisar las políticas de ingreso son pasos necesarios para evitar que la brecha con nuestros vecinos siga ampliándose.