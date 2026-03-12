Victoria Villarruel empezó su contraofensiva: Tras el mensaje contra Adorni, denunció a Luis Petri

La vicepresidenta Victoria Villarruel hizo un posteo ayer contra Manuel Adorni por llevar a su esposa en el avión presidencial y ahora denunció penalmente a Luis Petri.

La titular del Senado Victoria Villarruel presentó este miércoles 12 de marzo una denuncia penal -que trascendió este jueves- contra el exministro de Defensa y ahora diputado nacional libertario Luis Petri, por acusarla de «golpista«.

Según el expediente 985/2026, Villarruel incluyó en su denuncia los cargos de «calumnias e injurias»; “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión”.

Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Comunicación Senado.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.

Petri había acusado de «golpista» a Villarruel en un posteo de su cuenta personal de Twitter en medio de cruces con la vice tras la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, donde Javier Milei había hecho referencia a las presuntas maniobras opositoras y el rol de la vicepresidenta para reemplazarlo en la primera magistratura.

Mensaje contra Adorni

El miércoles Villarruel había hecho un posteo en su cuenta personal de Instagram donde criticaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por haber llevado a su esposa en el avión presidencial que transportó a Javier Milei y otros funcionarios a Estados Unidos por el Argentina Week.

La vice también publicó fuertes críticas irónicas contra Adorni en el mismo mensaje de Instagram.

“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, afirma uno de los mensajes que replicó la vice, mientras otro decía: “menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.