Informe: el poder adquisitivo del salario mínimo ya es como el de 2001

Un informe de la Facultad de Económicas de la UBA con datos oficiales determinó que el salario mínimo perdió 0,5% de poder adquisitivo en agosto con una caída del 32% desde noviembre de 2023. Su valor real es el más bajo desde 2001.

El poder de compra del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) volvió a retroceder en agosto y se ubicó en su nivel más bajo en casi un cuarto de siglo. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el salario mínimo perdió un 0,5% en términos reales durante agosto, acumulando una contracción del 32% desde noviembre de 2023.

El estudio, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) y coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, advierte que el valor real del salario mínimo actual es incluso inferior al registrado antes del colapso de la convertibilidad en 2001, y que perdió 62% de su poder adquisitivo respecto de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011.

En caída desde que asumió Milei

El informe señala que la caída del poder adquisitivo del salario mínimo se profundizó a partir de diciembre de 2023, tras la devaluación impulsada por el Gobierno nacional, cuando el ingreso real se redujo un 15% en un solo mes. En enero de 2024, la baja se acentuó hasta el 17%, marcando el punto de inflexión en la tendencia descendente.

Aunque durante algunos meses posteriores se registraron aumentos nominales, estos no alcanzaron a compensar el avance de la inflación. De acuerdo con el estudio, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el salario mínimo acumuló una pérdida real del 32%, mientras que en lo que va del año el retroceso asciende al 3,7%.

El deterioro del salario también tuvo correlato en el mercado laboral. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en junio de 2025 —último dato disponible— se perdieron 12.200 puestos de trabajo formales en el sector privado, mientras que el sector público sumó 7.800 empleos.

Pérdida de empleos

En total, el empleo formal (público, privado y de casas particulares) registró una pérdida neta de 4.100 puestos en junio. De esta forma, 10,111 millones de personas se encontraban registradas como asalariadas en la seguridad social, según los datos desestacionalizados del organismo.

Con estos valores, el salario mínimo en Argentina se encuentra en su punto más bajo desde 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Para los investigadores del IIEP-UBA, este retroceso representa un “deterioro estructural del piso de ingresos formales”, que impacta no solo sobre los trabajadores que perciben el SMVM, sino también sobre las referencias salariales de múltiples programas sociales y convenios laborales que lo utilizan como base de cálculo.

El estudio concluye que la recuperación del salario mínimo real será uno de los principales desafíos para los próximos meses, en un contexto de inflación persistente, caída del consumo y pérdida de empleo privado.

Con información de agencia Infogremiales