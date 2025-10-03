Informe: la canasta básica de los jubilados superó los $1,5 millones pero la jubilación mínima es de $390 mil

Marcha de los jubilados en el Congreso.

Un informe de la Defensoría de la Tercera Edad reveló que la canasta básica del jubilado llegó a $1,5 millones, mientras la jubilación mínima es de $390 mil.

La Canasta Básica del Jubilado trepó un 26,12% en los últimos seis meses y alcanzó un valor de $1.514.074, según el último relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad. El informe refleja la creciente brecha entre los costos de vida de los adultos mayores y los ingresos previsionales, que permanecen congelados en un contexto inflacionario.

El estudio detalla que la canasta se compone principalmente de:

Medicamentos (27%) : $402.880.

: $402.880. Alimentos (23%) : $348.000.

: $348.000. Vivienda (19%) : $294.000.

: $294.000. Limpieza (7%): $107.444.

«Menos de un cuarto»

El cálculo se realizó sobre los gastos habituales en centros urbanos como Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Córdoba, Mendoza y Rosario.

La Defensoría advirtió sobre la profunda disparidad entre la canasta y la jubilación mínima, que en septiembre fue de $390.214 con bono, es decir, menos de una cuarta parte de lo necesario para cubrir los gastos básicos. La misma situación afecta a los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas, que cobraron $326.222 el mes pasado.

“El dato ratifica la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”, alertaron desde la entidad.

Veto presidencial

A la brecha estructural se suma el impacto del veto presidencial al aumento de jubilaciones y bonos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que esta decisión provoca una pérdida de $468 mil millones mensuales para los jubilados, cifra que se eleva a $5,6 billones en los próximos 12 meses para los más de 6 millones de beneficiarios del sistema.

Según el estudio, esta pérdida surge de la no actualización del bono a $110.000 y de la falta de recomposición del 7,2% pendiente por inflación de enero de 2024. Además del impacto directo en los ingresos, advierten que la merma también afecta al consumo y a la actividad económica general.

Una deuda social pendiente

Con estos números, los especialistas remarcan la necesidad de definir una canasta básica de referencia para jubilados y de aplicar criterios objetivos en la actualización de haberes, a fin de evitar que millones de personas mayores queden sumidas en la pobreza.

Con información de agencia Infogremiales