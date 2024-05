Interna camporista: La Cámpora de Florencio Varela critica la conducción de Máximo Kirchner

La agrupación La Cámpora de Florencio Varela, luego de llevar adelante un debate al ámbito distrital, emitió este jueves un comunicado en el que expresa su “apoyo incondicional al compañero Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.”, al tiempo que critica duramente a la máxima conducción de la organización que lidera Máximo Kirchner, lo que se presenta como la primera ruptura después de la renuncia de Andrés “Cuervo” Larroque, a esa agrupación política el 19 de mayo de 2023.

El pronunciamiento de La Cámpora – Florencio Varela, comienza señalando que “Desde el día de su asunción, el Gobernador no ha hecho más que defender los intereses del pueblo bonaerense, enfrentando los duros golpes del Gobierno de Milei, que ha decidido desfinanciar a la provincia con la intención de ´fundirla´”.

Seguidamente, señala que “Ante el duro contexto político, social y económico que atraviesa nuestro país y las embestidas constantes del Gobierno Nacional hacia las clases trabajadoras y sectores más humildes, creemos firmemente que todo tipo de especulaciones deben quedar de lado para construir un proyecto nacional y soberano que ponga los intereses del pueblo sobre todas las cosas”.

Asimismo, sostienen que “Desde nuestros humildes espacios de militancia, nos resulta inentendible porqué la dirigencia de nuestra organización (nacionales, provinciales, seccionales, intendentes, legisladores y demás compañeros con responsabilidades institucionales) no solo no asistieron ni convocaron al Plenario de la Militancia, La Patria no se vende’, sino que también generaron una actividad unificada en toda la provincia, impidiendo que se acercaran miles de compañeros y compañeras que querían participar”.

En otro de sus párrafos, expresan: “Es muy difícil imaginar la organización y el crecimiento de nuestra militancia cuando solo recibimos órdenes vía WhatsApp. Hace años que dejaron de existir los ámbitos de discusión política a nivel seccional, provincial y nacional que le permitan a la militancia construir las definiciones que hoy se toman y de las cuales no somos parte”.

El pronunciamiento de la agrupación camporista de Florencio Varela, plantea una serie de interrogantes que se hacen los autores del comunicado: “Nos preguntamos… ¿Porqué el maltrato, destrato, persecución y disciplinamiento hacia la militancia de la organización? ¿A quién beneficia esto? ¿Cuál es el problema con el Gobernador Axel Kicillof?”.

Por último, el documento concluye que, “a pesar de estas situaciones, los compañeros y compañeras del distrito siempre estuvimos, estamos y estaremos bancando un proyecto nacional, popular y soberano que defienda los intereses de nuestra Patria”.

“Con Perón, Evita, Néstor y los 30 mil en nuestros corazones, cuidando siempre a Cristina y bancando a Axel, volveremos a recuperar las banderas y valores de un nuevo renacer del peronismo que le devuelva la felicidad a nuestro querido pueblo argentino”, finaliza el comunicado.

Fuente: InfoGEI