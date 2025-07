Julia Mengolini relató la “tortura” que padeció por la campaña libertaria de “deep fake”

Con la voz quebrada en varios tramos de su presentación en la Cámara de Diputados, la periodista Julia Mengolini contó en primera persona “la tortura” que significó para ella sobrellevar con la “campaña de odio” y de mentiras “orquestada desde las más altas esferas del Estado” en su contra.

Convocada por la comisión de Mujeres y Diversidad, la comunicado compartió un escalofriante relato sobre las penurias que debió atravesar y que aún sufre por la “deep fake news”, reproducida por el propio presidente Javier Milei a través de múltiples retuits en X, en la que se difunde a través de videos creados con inteligencia artificial una falsa relación incestuosa entre su hermano y ella.

“Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca. Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo entra en contradicciones y genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele”, arrancó Mengolini.

Aclaró que es “una campaña de la que no sólo forman parte los trolls, sino que hay grandes medios de comunicación que se hacen eco, que toman esos recortes y lo hacen material para sus programas de televisión”.

Al borde de las lágrimas y pausas forzadas por la angustia durante su testimonio, Mengolini señaló que le temblaba la voz “pero no las convicciones” para denunciar la situación de hostigamiento padecida, en tanto que agradeció el respaldo y dijo que le da “fuerza” para continuar en esta pelea.

“La campaña que fue muy conocida y lleva como dos semanas llegó a un nivel inimaginable. Armaron videos con la IA, videos pornograficos donde me vincularon en relaciones incestuosas con mi hermano. Hay videos un poco mas naif donde simplemente me estoy besando con mi hermano y hay videos que son de tenor sexual y pornográfico que son los que circulan a través de Telegram, Reddit y otras redes más subterráneas”, puntualizó.

A su vez, indicó que recibe amenazas contantes a su mail y cuentas de redes sociales, con mensajes violentos.

“Y en paralelo el presidente, en un lapso de 48 horas hizo 93 retuits. Esto por supuesto genera acción directa”, describió, y aclaró que “no es una teoría conspirativa”.

Acto seguido, Mengolini contó que presentó una denuncia penal contra Milei, contra la diputada Lilia Lemoine, contra el influencer “Gordo Dan” y otras figuras libertarias con el objetivo de sentar “un precedente jurídico”.

“Son muchos los delitos, los implicados y las pruebas también. Pensamos sentar un precedente jurídico”, afirmó.

“Esta campaña que me hicieron es algo distinto a una fake news. Acá se quiso infligir dolor, me quisieron torturar y lo consiguieron durante muchos días. Mientras no me llegaba el respaldo yo me sentía muy sola y me sentía totalmente mortificada mientras que me llegaban los videos y los mensajes de odio y de ataque”, recordó.

Por último, mencionó que la causa está en trámite y que producto de la denuncia el juez le asignó una custodia personal 24 horas, además de una posta en la puerta de su casa y en la radio Futurock donde trabaja, sumado a un botón antipánico.

“Es una situación que me dio alivio y mucha angustia al mismo tiempo. Porque a mí me gusta caminar tranquila, llevar a mi hija al jardín. Me tomo el transporte público y la verdad que ir con un custodio es algo que nunca imaginé que me iba a pasar”, lamentó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas