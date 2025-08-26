POLÍTICA 

Karina Milei repitió en el acto en Junín: “Kirchnerismo nunca más”

Karina Milei en la localidad de Junín.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó este lunes su “solidaridad” con los militantes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron agredidos en la previa del acto del presidente Javier Milei en Junín y repitió la consigna de campaña “kirchnerismo nunca más”.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos Kirchnerimso nunca más”, expresó Karina Milei al hacer uso de la palabra.

