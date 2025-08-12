POLÍTICA 

Kicillof arengó en un plenario en La Plata: “No es momento de guardarse nada”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, arengó este lunes al electorado del distrito a “no guardarse nada” para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, al encabezar un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata.

“No es momento de guardarse nada. Más que nunca a militar, recorrer, escuchar y explicar todo lo que está en juego y por qué la boleta de Fuerza Patria es la única que puede ponerle un freno a (Javier) Milei y defender el futuro de los bonaerenses”, expresó Kicillof.

A una semana del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el mandatario provincial planteó que “nadie duda de que nos enfrentamos a un plan entreguista y cruel y de que la motosierra que prometieron usar contra la casta la están usando para destruir derechos”.

“Por eso en esta elección están en juego la Patria, la soberanía y la democracia. Nuestra historia y nuestro futuro”, remarcó.

Kicillof reafirmó que “el 7 de septiembre vamos a defender a la provincia, a la industria y la producción, a la universidad pública, a los pibes y pibas, a los jubilados. Lo vamos a hacer democráticamente en las urnas y como mejor sabemos, con la militancia en las calles y los barrios”.

“La elección que viene tiene que ser un contundente ‘no’ del pueblo de la provincia al ajuste y la crueldad del Gobierno Nacional, y una muestra de que los bonaerenses queremos un futuro mejor con más derechos. El 7 de septiembre hay una sola boleta para ponerle un freno a Milei, la boleta de Fuerza Patria” expresó, por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés ‘Cuervo’ Larroque.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

