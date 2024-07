Kicillof recordó a Perón y aseguró que “la alternativa se llama peronismo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto por el aniversario número 50 de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón, donde aseguró que “la alternativa al actual experimento anarcocapitalista liberal libertario que tanto daño le hace el pueblo se llama peronismo” y afirmó que desde esa fuerza política se trabajará “para luchar por el proyecto de país que el pueblo se merece”.

La figura de Perón

“Algunos pensarán que estamos para recordar el pasado. Se equivocan: estamos para construir el futuro”, subrayó el mandatario en el encuentro, en el que se inauguró la puesta en valor de la Casa y la Casa de Huéspedes de la Quinta San Vicente.

Acompañado por su gabinete, intendentes, legisladores y dirigentes gremiales, el economista se mostró “orgulloso” por la presencia en el acto militantes y dirigentes no sólo bonaerenses sino de otras provincias, y planteó que “si no es federal, la Argentina no es nada”.

En ese marco, puntualizó: “Hoy los peronistas venimos a homenajear a Perón y reafirmar la vigencia de sus ideas y para sostener frente al actual experimento anarcocapitalista liberal libertario que tanto daño le hace el pueblo que la alternativa se llama peronismo” y añadió: “Algunos pensarán que estamos para recordar el pasado. Se equivocan: estamos para construir el futuro”.

Rememoró que “Perón le dio protagonismo a los trabajadores, que habían sido marginados de los derechos, de la vida política y social”, expuso que Néstor y Cristina Kirchner “le devolvieron al peronismo la fuerza transformadora con la que nació” y resaltó: “Nuestro pueblo no está dispuesto a resignarse ni a entregar sus conquistas”.

“Quieren convertirnos en colonia, pero no van a poder. Por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en la conciencia, en la voluntad y en el corazón del pueblo”, continuó el gobernador y señaló que a los peronistas les duele “el presente de la patria y que gobierne un presidente que dice que la justicia social es una aberración”.

“Hay más desigualdad, menos derechos y más desempleo. En resumen, Javier Milei significa más privilegios para pocos y menos derechos para muchos. Es decir, exactamente lo contrario de lo que representa el peronismo. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Y es ese pueblo el que sufre las privaciones que impone el actual rumbo económico”, reflexionó el dirigente.

El gobierno libertario

Posteriormente, evaluó que el actual gobierno nacional “trae un Estado desertor”, apuntó que “Milei no sólo aplica un plan de ajuste y desregulación feroz, sino que está desertando de sus obligaciones, de sus tareas irrenunciables y elementales” y remarcó que “no sólo vino a achicar el Estado sino a desintegrarlo”.

“Hace poco, el presidente dijo que es un topo que vino a destruir el Estado. Más que un chiste, es la confesión de un crimen social. Su sueño, una Argentina sin Estado, es una pesadilla para la mayoría. Una Argentina sin Estado sería sin educación, ni salud para las mayorías, sin obra pública, sin desarrollo, sin ciencia, sin soberanía, ni paz”, expuso Kicillof y destacó que, contrariamente a esos postulados, “en todo el mundo es la hora de loa nacionalistas, no de los vende patria”.

Después, indicó que “el mismo presidente que ataca el federalismo, agrede a las instituciones del pueblo y de la democracia vuelve a llamar al Pacto de Mayo”, subrayó: “Le vuelvo a proponer a Milei que celebre su pacto el 4 de julio, una fecha más adecuada” y dijo que su único pacto “es con el pueblo, con la patria” y no lo va a traicionar “por una foto”.

El gobierno bonaerense

Reclamó los recursos que le fueron quitados a la provincia de Buenos Aires, puso de relieve los distintos sectores sociales que están reclamando por sus derechos y celebró “esa manifestación de resistencia popular en las calles” porque “también encarnan el legado de Perón al no naturalizar las desigualdades”.

“Nuestra tarea no puede limitarse a la denuncia o resistencia. Como gobierno bonaerense y como principal fuerza política de la oposición, tenemos dos tareas: crear una red para proteger a los derechos que el presidente ataca, intentando reducir el daño social que causan sus políticas y sustituyendo en lo que podamos al gobierno nacional que abandona sus obligaciones”, propuso.

No obstante, el gobernador a la vez planteó la necesidad de “construir una alternativa que en el futuro permita revertir la destrucción que está en curso y poner al país en el camino del desarrollo y de la inclusión” y aseguró: “No vamos a bajar los brazos, vamos a organizarnos para luchar por el proyecto de país que nuestro pueblo se merece”.

“Los derechos no se miden por la ganancia económica, la solidaridad no es una transacción, la libertad sólo es posible si hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la patria no se vende”, enfatizó el economista y cerró: “El objetivo es una patria justa, libre y soberana. El peronismo sigue de pie, va derecho al futuro”.

Durante el acto, la senadora de Catamarca Lucía Corpacci llamó a la unidad “hasta que duela”, mientras que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela dijo que “hoy es una obligación ser peronista”.

Fuente: Somos Télam