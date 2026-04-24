La canciller del Reino Unido aseguró que las Islas Malvinas son británicas

La canciller del Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó que la soberanía de las Islas Malvinas reside en Gran Bretaña, según publicó este viernes en su cuenta oficial de X.

“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, pero la autodeterminación corresponde a los isleños”, señaló la funcionaria británica.

Asimismo, la canciller británica mostró su postura cercana a la de un miembro del Parlamento y manifestó: “Como Stephen Doughty reiteró esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas