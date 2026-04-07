La Casa Rosada suspendió el ingreso a periodistas de medios mencionados en la campaña rusa.

Un grupo de periodistas con acreditación a Casa Rosada no pudieron ingresar al edificio este lunes, bajo el argumento de que los medios para los que trabajan estarían involucrados en la presunta red de información financiada por el espionaje ruso para socavar al Gobierno, denunciada días atrás.

Voces oficiales libertarias hicieron hincapié en que la medida fue “preventiva”. Es más: en la administración Javier Milei planifican “citar uno por uno a los responsables/directivos de cada uno de esos medios”.

“En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, precisaron.

Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El documento sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado US$ 283.000 para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.

Uno de los profesionales que no pudo ingresar relató a través de un cable emitido por la Agencia Noticias Argentinas que se enteró de la situación cuando quiso ingresar.

Con lluvia de por medio, el periodista mostró datos y recibió como respuesta de que, por orden de secretaria general de Presidencia, Karina Milei, le revocaron la huella de ingreso. “No nos dieron más explicaciones”, lamentó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas