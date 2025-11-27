La Corte Suprema dejó firme la condena a Carrizo por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la condena a un año de prisión en suspenso contra Nicolás Carrizo por la tenencia ilegítima de dos documentos nacionales de identidad, en una causa derivada de la investigación por el atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe del grupo conocido como “Los Copitos”, que resultó absuelto en el juicio por el intento de asesinato contra la ex mandataria, no logró el mismo resultado en este expediente: el máximo tribunal rechazó por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, la queja presentada por su defensa.

La causa se inició durante la pesquisa por el atentado, en la que Carrizo permaneció detenido dos años y once meses hasta su excarcelación al inicio de los alegatos. Mientras el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por intento de homicidio agravado, Carrizo fue absuelto como presunto partícipe secundario, decisión que quedó firme al no ser apelada.

En paralelo, el juez de San Martín Matías Mancini lo juzgó por haber mantenido bajo su disposición, hasta el 14 de septiembre de 2022, dos DNI auténticos que no le pertenecían y que se hallaban en una caja de teléfono dentro de su domicilio de Morón.

La titular de uno de los documentos declaró que lo había perdido “hacía varios años”, mientras que Carrizo sostuvo que la policía se lo “plantó” durante el allanamiento, una versión desestimada por el magistrado.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en mayo de 2024 y, ahora, la Corte Suprema cerró definitivamente la vía recursiva. En otro proceso, Sabag Montiel y Uliarte también fueron condenados por tenencia ilegal de documentos, cuyas penas fueron unificadas al dictarse sus sentencias por el intento de homicidio.

Con información de la agencia Noticias Argentinas