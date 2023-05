La exsecretaria se quebró y confesó que Milman se jactaba de “ver el futuro” de Cristina K

La exsecretaria de Gerardo Milman contó que el diputado nacional del PRO solía jactarse ante su equipo de colaboradores de que él podía “ver el futuro”, tras haber presentado en la Cámara baja proyectos de declaración sobre la custodia de Cristina Kirchner quince días antes de que intentaran asesinar a la Vicepresidenta.

“Cuando pasa esto (por el atentado) me acuerdo que ‘Jerry’ (por Milman) nos dice en un grupo que busquemos el proyecto de tal día -no recuerdo la fecha- y que lo leyéramos, como ‘canchereando’, como que veía el futuro. Estábamos hablando del proyecto de la custodia y todo ese coso, que la verdad no leí”, reveló Ivana Bohdziewicz en la ampliación de su testimonial, realizada el viernes último en Comodoro Py, según reprodujo un cable de la agencia estatal de noticias Télam.

En ese tramo de su testimonio, la excolaboradora del legislador del PRO se refirió a un proyecto de declaración que Milman presentó en la Cámara de Diputados el 18 de agosto de 2022 en carácter de firmante y con el acompañamiento de los diputados Francisco Sánchez (PRO-Neuquén), Héctor Stefani (PRO-Tierra del Fuego), Pablo Torello (PRO-Buenos Aires), Ingrid Jetter (PRO-Corrientes), Alberto Asseff (PRO-Buenos Aires) y Carlos Zapata (Ahora Patria-Salta) como cofirmantes.

Ese proyecto de declaración, que en la Cámara de Diputados quedó registrado con el número 4229, fue presentado dos semanas antes de la noche del 1º de septiembre de 2022 en que Fernando Sabag Montiel, con la colaboración de su novia Brenda Uliarte, gatilló dos veces a centímetros del rostro de Cristina Kirchner.

En esa solicitud, Milman y los demás legisladores solicitaron al Ejecutivo que informara a través del Ministerio de Seguridad, la AFI y otros organismos si había armado “un plan de contingencia” a los efectos de “preservar la seguridad de protagonistas de casos judiciales” tras el escenario abierto por el veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 en la causa Vialidad.

Pero el fragmento más controvertido del proyecto estaba en las últimas tres páginas, donde el diputado de Juntos por el Cambio exponía sus fundamentos: allí, Milman solicitaba que “las fuerzas de seguridad, y el ministro que las comanda (por Aníbal Fernández)” estuvieran “atentas” y “actuaran preventivamente en la preservación de la integridad física de fiscales, jueces, testigos, periodistas y hasta la Vicepresidente de la Nación”.

Y a continuación seguía la frase más polémica, una definición que derivó incluso en varias denuncias de diputados del Frente de Todos y de los abogados de la exmandataria y titular del Senado.

“No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”, escribió Milman casi en el cierre de su presentación.

Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, amplió su declaración como testigo el viernes pasado con una presentación espontánea ante la fiscal Alejandra Mangano y otros funcionarios del ministerio público que se desempeñan como auxiliares de la fiscalía de Carlo Rívolo, quien ese día se encontraba de licencia y este mismo lunes se reintegró a sus funciones.

Con información de Télam