La guerrilla actual…

“Si quieres conocer el pasado, entonces mira tú presente que es el resultado. Si quieres conocer tú futuro mira tú presente que es la causa”. Siddhartha Gautamá (563 ac-483 ac)

La guerra de guerrillas es una estrategia militar en la que pequeños grupos de combatientes, a menudo paramilitares, irregulares o incluso civiles armados, utilizan ataques móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor y menos versátil con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante el desgaste. Estas tácticas pueden incluir emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, guerra relámpago, corte de las líneas de suministro, incendios provocados, secuestro o asesinato de enemigos importantes e interceptación de las comunicaciones. Este término se acuñó en España durante el intento de conquista de Napoleón Bonaparte.

Guerra de guerrillas es un libro escrito por el guerrillero marxista-leninista argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara, el cual fue publicado originalmente en Cuba en 1960. Guevara intentó que el libro fuese un manual que conjugase su teoría del foquismo con su entonces experiencia guerrillera, llevada a cabo en Sierra Maestra. Su idea era que otros grupos armados insurgentes marxistas lo leyesen y para extraer enseñanzas aplicables al territorio en el que operasen, ya fuese en América Latina, África o Asia. Mientras que muchos encuentran paralelismos con el libro “Sobre la guerra prolongada”, escrito por el líder chino Mao Zedong, (Mao Tse-Tung) Guevara declaró que no lo había leído, sino que el suyo se basaba en su propia experiencia.

Pasado y presente

En la década de 1970, el accionar guerrillero en nuestro país fue con bombas, secuestros extorsivos, asesinato de integrantes de las fuerzas de seguridad, y matanza de civiles. Hoy tenemos empresas paralizadas, o que se van del país, sin insumos productivos, más deuda, tarifazos, más cepo, inflación descontrolada, piquetes y acampes todos los días, tomas de escuelas, falso magnicidio, o bombas en la Casa Rosada, bloqueos de gremios, los seudos mapuches atacando en la Patagonia, riego país en suba…

Lenin aplicó al pie de la letra el principio de «cuanto peor, mejor«, que en criollo se trata de ganar con el río revuelto y si no está revuelto, tratar de que se revuelva a la fuerza. Un siglo después de su nacimiento, el comunismo que tan meticulosamente gestó, sigue siendo una pesadilla de la que, gran parte de la humanidad, no logra despertar.

El gobierno y sus seguidores, integrado por maoístas, trotskistas, marxistas, leninistas, etc., opinan y están convencidos de que, para armar la “nueva sociedad” que ellos desean, primero hay que destruir totalmente la “sociedad actual”, a través de su economía y permitir, provocar, hacer todo lo que irrite y perjudique a la clase alta y a la clase media.

Así se profundiza la grieta y termina todo en un caos. Declarar el estado de sitio total, anular las elecciones, reformar la Constitución y todo lo que les moleste, para de este modo no sólo librar de todo cargo a los acusados de corrupción sino, lo que es aún mucho peor, destruir totalmente la sociedad como la conocemos actualmente y construir un estado socialista del siglo XXI, tal como lo soñaron los “muchachos idealistas”, desde la década de los 70.

Socialismo del Siglo XXI

El Socialismo del siglo XXI, fue lanzado en 2005 por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el V Foro Social Mundial. Chávez indicó ser trotskista. Por esto se podría inferir que el Socialismo del siglo XXI posee elementos de ideologías tan diversas como el Marxismo-Leninismo, el trotskismo y el socialismo. El régimen cubano, fue el inspirador del llamado Socialismo del Siglo XXI; de allí la facultad de asirlo con los únicos instrumentos teóricos del marxismo, o del leninismo.

Entre los principios fundamentales de la constitución cubana podemos extraer:

– Se consagra el poder carismático del líder.

– Se ratifican los principios de la revolución.

– El establecimiento de una sociedad socialista.

– Aceptación e implantación del marxismo-leninismo.

– Rectoría del Partido Comunista en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

– Atribución del poder del Estado a los trabajadores.

– Fidelidad e integración al mundo socialista.

– Condena al imperialismo y solidaridad antiimperialista.

– Condena a la guerra de agresión y reconocimiento de las guerras de liberación nacional y la resistencia armada

– Propósitos de paz y de integración regional.

Por su parte, Chávez en su momento, había solicitado facultades para legislar en 10 áreas de carácter estratégico, entre las cuales se destacaban: economía, finanzas, actividad social, cultura, seguridad y defensa.

A todo esto, el Foro de Sao Paulo (hoy Grupo de Puebla) fundado en 1990 por Fidel Castro y Lula Da Silva, es un foro de movimientos y organizaciones de la izquierda Latinoamericana cuyo propósito es ganar mayor presencia de la izquierda en toda Latinoamérica con el fin de combatir el neoliberalismo, no dar cabida a la derecha y defender a líderes de los países integrantes.

Los gobiernos populistas propagaron un discurso renovado y acompañado de promesas atractivas logrando asumir el poder en varios países latinoamericanos, pero se dio un giro debido a los actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y demás, por parte de la ideología de izquierda, que ahora intenta nuevamente posicionarse, a través delNuevo Orden Mundial.

Alberto Fernández incorporó a nuestro país al Foro de San Pablo, uno de los principales instrumentos para que la alianza conspirativa y antidemocrática de Chávez y Castro tenga aspecto de política. Reivindica como parte de sus logros la expansión de lo que llama gobiernos de izquierda como los de Lula da Silva en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Cristina Fernández en Argentina, Gabriel Boris en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela.

Aprender de la historia

“Tenemos que derrotar a este enemigo que es el marxismo y que se manifiesta a veces con distintos rótulos”, había manifestado Juan Domingo Perón el 28 de septiembre de 1973.

El marxismo-leninismo representa la dictadura, busca purgar cualquier cosa considerada burguesa que designa a la clase media. Propone un solo partido comunista, (Socialismo del Siglo XXI) institución política suprema del Estado que promueve una organización social sobre la base del conflicto de clases y el igualitarismo, cuyos primeros pasos, -la destrucción de la unidad familiar, entre otros- estamos viendo en la Argentina.

Los postulados del peronismo eran: Primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Hoy estos mismos postulados se han revertido en: primero los hombres, -todos los que están en el gobierno, sonmillonarios– luego el movimiento -que ha sido cooptado por la ultra izquierda, y por último la patria, que han sido vendido a los chinos, rusos, cubanos y venezolanos.

Tenemos que poder aprender de la historia, sin reeditar aquella mentalidad bolchevique que causó millones de muertos y 70 años de penurias económicas en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esas políticas no han sido exitosas, no les han servido a sus respectivos pueblos, hicieron sufrir a los rusos, hicieron sufrir a los países del Este europeo, hacen sufrir a los pueblos de Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Perú, Bolivia y a Chile.

El comunismo (hoy “progresismo”) constituye una herejía intelectual que, como todas las herejías, al tomar para la constitución de su sistema algunos elementos de la verdad, se envuelven en una atmósfera de simpatía y representan, para muchos engañados, una forma de liberación, cuando en realidad es un estado de esclavitud.

Estamos naturalizando todo, la corrupción, la inseguridad, la falta de salud, la falta de educación, la violación de los DDHH, la honorabilidad de los funcionarios, la ineptitud, la falta de meritocracia y el avasallamiento a las instituciones. Todo un país signado por la necesidad de impunidad de una familia, y la destrucción absoluta de la Argentina.

El relato oficial, basado en las cadenas ideológicas para fijar vocabularios y sentidos en los lenguajes, han tenido y tienen una particular y específica tracción tanto política, como jurídica. Todos los días somos víctimas de una guerrilla informativa (mentiras, relato, obsecuencia, y distracción, todos obedientes que responden a sus amos) con acontecimientos, de los cuales el ciudadano no se da cuenta o prefiere hacerse el distraído y tanto nuestra Democracia, como nuestra sociedad, se ve amenazada -silenciosa y sistemáticamente día a día- por el desmembramiento.

Estamos en peligro

La libertad está en juego porque los totalitarios pretenden dinamitar el orden constitucional y para lograrlo, vienen haciendo su labor, lentamente, sin que la ciudadanía lo advierta, carcomiendo las instituciones: El estado de derecho no existe; Las fuerzas de seguridad son menospreciadas, lo mismo que los símbolos de la Nación en distintas regiones, y hasta en el mismo Congreso de la Nación; pactan con los que quieren destruir Argentina; polarizan artificial y constantemente a la sociedad; inventan agravios; atacan la independencia judicial y la dignidad de jueces y magistrados; le faltan el respeto a la ciudadanía y a los jubilados; no se sancionan los ataques a la prensa y la libertad de expresión; destrozaron la educación; y buscan, por todos los medios, descapitalizar en forma interna y ante el mundo, con una política exterior contraria a los intereses de lo que siempre fue la Argentina…

Además, recordemos que en 2007 -durante el gobierno de Cristina Fernández Vda. de Kirchner, fue sancionada la Ley Antiterrorista que podría abarcar las protestas sociales o políticas que ocurran en el país.

El deber de todo funcionario

El funcionario que no cumple sus deberes y/o promesas o roba el dinero público debe ser considerado un delincuente y debe ir preso, y así lo debe entender la justicia, porque está matando nuestra economía, nuestro futuro y robándose el orgullo que debemos tener como país. Qué lástima que no sale a la calle tanta gente para pedir que los organismos funcionen, que haya clases en las escuelas tomadas, que nos dejen de robar, de ocupar tierras, que los jubilados no sean la variable de ajuste constante, que los delincuentes estén donde deben estar y los políticos y sindicalistas delincuentes devuelvan lo robado.

La mentira, el relato, la cleptocracia y la impunidad, siguen el mismo manual desde hace muchas décadas. Han sido muchos años de prácticas lamentables que han colocado a la corrupción, la impunidad, la discriminación y las abiertas desigualdades sociales como forma de vida, ante la inacción de los ciudadanos.

Nacidos en chozas o palacios, pobres o ricos, ignorantes o ilustrados, al final todos tenemos por único abrigo la mortaja, por lecho la tierra, por sol la oscuridad y por últimos amigos a los gusanos. La muerte unas veces nos deja morir y otras nos asesina. Algunos se consumen con suave lentitud, mientras otros sucumben desesperadamente, como si les arrancaran la vida, pedazo a pedazo. Tanto en la vejez como en la juventud se debe combatir siempre, porque esa es una forma de estar vivos…. es hora de hacer cada uno de nosotros, -desde la cátedra, el púlpito, la bancada, el pensamiento, la calle- algo por esta bendita Patria, no sólo recordando a nuestros patriotas, sino también imitándolos…

Por: Ernesto Martinchuk, periodista.