La historias de amor no pasan de moda: lanzan “Mide el hilo”, de Melisa Machuca

«Mide el hilo» (primera entrega de la trilogía «El hilo de los imposibles») de Melisa Machuca es una historia intensa y visceral que explora los límites del deseo, la ética y el destino. Saori y Elon: una editora y su profesor de filosofía que se enamoran perdidamente.

Entre aulas, cafés, silencios cargados y pensamientos que incomodan, la novela despliega un vínculo atravesado por la filosofía, la memoria emocional y la pregunta central que lo sostiene todo: ¿Es posible elegir a quién amamos?Con una prosa sensorial, íntima y elegante, Machuca construye una historia donde el amor no es ingenuo ni idealizado, sino un territorio complejo, adulto y profundamente humano.

En el prólogo, la autora evoca amores literarios icónicos —desde Romeo y Julieta hasta Heathcliff y Cathy— para situar su propia apuesta narrativa: un hilo rojo que une almas incluso cuando todo indica que deberían separarse.

Melisa Machuca.

La historia

Desde el primer encuentro en una cafetería universitaria, una mirada altera el orden de lo previsible. Saori Yamane, editora estratégica en una editorial porteña, conoce a Elon Rinsey, profesor de filosofía contemporánea. Lo que comienza como una conexión silenciosa se transforma en una tensión profunda que desafía el tiempo, las normas y la razón.

Una historia para quienes todavía creen en el amor que trasciende.

“No es una historia de amor perfecta, es una historia de amor real. Llena de contradicciones, de momentos suspendidos en el aire y de palabras que no se dicen pero se sienten”, define la autora. La autora estará presente en la 50° Feria Internacional del Libro de Bs As el sábado 25 de abril a las 15hs. en el stand de Autores de Argentina.

Sobre la autora

Melisa Machuca (Buenos Aires, 1990) es escritora y creadora de historias donde el amor, la sensibilidad y la intensidad emocional se entrelazan como un destino inevitable.

Diplomada en Lengua y Literatura, con especialización en escritura narrativa y escritura creativa en el Congreso de Educación de la República Argentina, trabaja la palabra como territorio íntimo y revelador.

En El hilo de los imposibles desarrolla su saga más visceral, explorando vínculos que desafían el tiempo, las normas y lo posible.

Vive en Argentina, donde escribe, investiga y sigue creyendo en los amores que dejan marca.

Más información en: https://www.melisamachuca.com/